Probabilità Juventus-Inter, pronostici, come guardare, live streaming: scommesse Serie A italiana per il 3 aprile 2022

Nonostante quello dell’Inter status di una delle squadre preminenti della Serie A italiana, Juve non è mai stata una squadra a fare marcia indietro contro i nerazzurri. Nella rivalità di tutti i tempi, la Juve ha vinto 85 delle 177 partite totali, di cui 47 all’Inter e 45 pareggiate. Anche nelle ultime tre stagioni la Juventus ha reso la vita difficile all’Inter ed è 4-3-2 contro i nerazzurri in tutte le competizioni. La Juventus ha la possibilità di saltare l’Inter in classifica di Serie A italiana con una vittoria domenica, e puoi vedere cosa succede quando trasmetti la partita in diretta su Paramount+.

Il calcio d'inizio dall'Allianz Stadium di Torino, in Italia, è fissato per le 14:45 ET. Le ultime quote Inter-Juventus elencano l'Inter come il +155 (rischiando $ 100 per vincere $ 155) sulla linea del denaro di 90 minuti, con la Juventus il +185 perdente. Un pareggio ha un prezzo di +225 e l'over-under per i gol totali segnati è fissato a 2,5.

Data Juventus-Inter: domenica 3 aprile

Juventus-Inter, ora: 14:45 ET

Prima di sintonizzarti sulla partita di domenica, devi vedere le scelte di Juventus-Inter dall’esperto di calcio europeo di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato ben oltre $ 35.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Inter-Juventus, Green sostiene entrambe le squadre a segnare a quota +230. La Juventus, reduce da una deludente uscita dalla UEFA Champions League agli ottavi di finale, ha vinto 2-0 contro l’ultimo posto Salernitana il 20 marzo. Considerata la differenza di qualità tra i due club, la Salernitana ha sorpreso e ha chiuso con tanti tiri quanto la Juve, che potrebbe essere un presagio in vista di una partita con l’Inter terza. Tuttavia, la Juventus è stata in lacrime nelle ultime quattro partite di campionato e ha segnato nove gol durante quella serie, guidata da Dusan Vlahovic e Alvaro Morata, che hanno ciascuno tre gol.

Con l’eccezione del 5-0 della Salernitana del 4 marzo, l’Inter non è stata la squadra dominante che più si aspettava che fosse nelle ultime partite. Le ultime due gare di campionato dei nerazzurri sono terminate entrambe con un pareggio per 1-1, a cominciare dal 13 marzo contro Torino in cui l’Inter ha vinto solo la battaglia dei tiri totali 14-13. L’Inter è stata superata e quasi superata Fiorentina nella partita successiva e non sembra avere nel suo attacco la minaccia che dovrebbe intimidire la Juventus in vista del terzo incontro in questa stagione.

“L’Inter ha solo un punto, quattro pareggi e due sconfitte nelle ultime otto partite di Serie A. Questo l’ha vista crollare al terzo posto in classifica”, ha detto Green a SportsLine. “La decisione di ingaggiare Vlahović nella finestra di mercato di gennaio è stata data [Juventus] una vera spinta. L’attaccante serbo ha reso i bianconeri molto più pericolosi in attacco, mentre la difesa è rimasta solida”.

