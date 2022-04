Probabilità Chelsea vs Real Madrid, scelte, come guardare, live streaming: scommesse UEFA Champions League per il 6 aprile 2022

Due delle superpotenze calcistiche mondiali si incontreranno mercoledì nei quarti di finale di UEFA Champions League 2022 come Chelsea host Real Madrid. Il Chelsea è il campione in carica di questo torneo e punta a diventare il primo vincitore inglese ripetuto dal Nottingham Forest nel 1979-80. Nel frattempo, i 13 titoli UCL del Real Madrid sono i più di tutti i tempi, con la sua ultima vittoria nel 2018. L’andata di mercoledì sarà seguita dal ritorno in Spagna il 12 aprile. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti la partita in diretta su Sommo+.

Il calcio d’inizio da Stamford Bridge a Londra, in Inghilterra, è fissato per le 15:00 ET. Il Chelsea è il favorito di +108 (rischiare $ 100 per vincere $ 108) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Chelsea vs. Real Madrid da Caesars Sportsbook. Il reale è lo sfavorito di +280, mentre il pareggio è di +225. L’over-under per i goal totali è 2,5 e la partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte Chelsea-Real Madrid dell’esperto di calcio europeo di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato ben oltre $ 37.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Real Madrid vs Chelsea, Green ha segnato meno di 2,5 gol con una quota di -130. Questi due club sono in questa fase della Champions League, anche per le loro difese stellari. Entrambe le squadre stanno concedendo meno di un gol a partita nei rispettivi campionati nazionali, con il Real Madrid che rinuncia a 0,87 gol a partita nella Liga e il Chelsea a 0,79 a partita in Premier League.

Nonostante questi due siano ai vertici delle squadre di calcio del mondo, non hanno una lunga storia l’uno contro l’altro. Tuttavia, si sono incontrati in semifinale di Champions League dell’anno scorso. Entrambe le partite hanno segnato meno di 2,5 gol, visto che hanno pareggiato 1-1 all’andata prima che il Chelsea vincesse 2-0 al ritorno.

“È probabile che sia un affare teso e con punteggi bassi”, ha detto Green a SportsLine. “Il Real Madrid tende a chiudere i portelli in trasferta in questa competizione, come abbiamo visto quando ha perso 1-0 contro il PSG il mese scorso. Al Chelsea piace anche tenere le cose strette nelle retrovie. Dovrà stare attento a [Karim] Benzema, ma dovrebbe dominare il possesso palla e limitare i Blancos a poche occasioni, quindi meno di 2,5 goal sembra allettante”.

