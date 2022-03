Probabilità Chelsea vs. Lille, scelte, come guardare, live streaming: le migliori scommesse della UEFA Champions League per il 16 marzo 2022

Chelsea continuerà la sua ricerca per un altro titolo di Champions League quando visiterà il LOSC Lilla mercoledì negli ottavi di finale di UEFA Champions League. Il Chelsea, campione in carica di questo evento, ha ribaltato 2-0 il Lille nell’andata delle squadre e ora l’impostazione cambia Francia. Il Lille ha bisogno di vincere di due gol mercoledì per forzare i tempi supplementari, mentre una vittoria di tre gol lo porterebbe ai quarti di finale. Una vittoria, un pareggio o una sconfitta di un gol porterebbero il Chelsea al turno successivo. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita in diretta su Paramount+.

Il calcio d’inizio dallo Stade Pierre-Mauroy di Lille, in Francia, è fissato per le 16:00 ET. Caesars Sportsbook elenca il Chelsea come il favorito di -112 (rischiare $ 112 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Chelsea vs Lille, mentre il Lille è un perdente di +320. Un pareggio ha un prezzo di +250 e l’over-under per i gol totali segnati è 2,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Paramount+ ora ha livelli di abbonamento in modo da poter guardare le partite di calcio più calde in tutto il mondo e molto altro ancora. Il piano Premium costa $ 9,99 al mese e puoi guardare il tuo live streaming CBS locale, inclusi molti sport come Champions League, Serie A italiana, college hoops e PGA Tour, senza pubblicità, on demand e la possibilità di scaricare episodi per visualizzazione offline. Inoltre, guarda l’attesissima serie Halo, Picard, 1883 e altro ancora. Entrambi i piani includono una settimana gratuita per iniziare e includono le partite di calcio, quindi iscriviti ora qui.

Come guardare Lille vs Chelsea

Data Chelsea-Lille: mercoledì 16 marzo

Chelsea vs Lille ora: 16:00 ET

Streaming Chelsea-Lille: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Lille-Chelsea

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte Chelsea vs. Lille dall’esperto di calcio di SportsLine Jon Eimer. Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per Chelsea vs Lille, Eimer sostiene meno di 2,5 gol con una quota di -130. Ogni volta che una squadra ha un vantaggio aggregato multi-gol, la tendenza è di proteggere quel vantaggio giocando con cautela. Il Chelsea non si sentirà obbligato ad andare avanti e ciò creerà meno opportunità di segnare gol per il club.

Inoltre, la difesa del Lille sta giocando bene come ha fatto per tutta la stagione, quindi un attacco passivo del Chelsea non dovrebbe avere molte possibilità di trovare il fondo della rete. Il club francese ha messo a segno la porta inviolata nelle ultime cinque partite di campionato e ha concesso solo 0,86 gol a partita nelle sue sette gare di Champions League.

Mentre l’attacco del Lille andrà avanti pesantemente, il Chelsea risponde con forse la migliore difesa del mondo. Ha consentito il minor numero di gol (quattro) in UCL e il secondo (19) in Premier League. In tutte le competizioni, il Chelsea sta concedendo solo 0,67 goal a partita, il che rende Eimer molto fiducioso nel sostenere meno di 2,5 goal totali.

Come guardare, live streaming UEFA Champions League su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la Champions League. Visita Paramount+ ora per vedere la UEFA Champions League, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni degli altri incontri di calcio più importanti del mondo e molto altro ancora.