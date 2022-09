Probabilità Bayern Leverkusen vs Atletico Madrid, come guardarlo in streaming: 13 settembre 2022 Scelte UEFA Champions League

L’Atletico Madrid è passato a due finali di UEFA Champions League in un triennio tra il 2013 e il 2016, ma in entrambe è stato negato dal rivale del Real Madrid. Nelle ultime tre apparizioni nella competizione, il miglior piazzamento che l’Atletico ha avuto è stata un’uscita agli ottavi di finale contro il Chelsea durante la stagione 2020-21. Quest’anno, il Real Madrid sembra il favorito in fuga nel Gruppo B della UEFA Champions League 2022, ma la squadra spagnola deve ancora gestire i propri affari contro un oppresso Bayer Leverkusen martedì su Paramount+. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Calcio d'inizio dalla BayArena Germania è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Leverkusen-Atletico Madrid dal Caesars Sportsbook elencano l'Atletico come il favorito di +145 (rischiare $ 100 per vincere $ 145) sulla linea dei soldi dei 90 minuti, con il Leverkusen il +190 perdente. Un pareggio ha un prezzo di +235 e l'over/under per i goal totali segnati è 2,5.

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall'esperto di calcio Jon Eimer. Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. È uno sbalorditivo 37-18-1 sulle sue scelte della Premier League per SportsLine nel 2022, per un profitto di oltre $ 1.600 per $ 100 scommettitori, ed è in 15-5 sulle sue ultime 20 scelte di calcio complessive.

Per Atletico Madrid vs Leverkusen, Eimer sostiene l’Atletico per finire il totale della sua squadra di 1,5 gol nella partita con una quota di +115. Il Leverkusen ha lottato in questa stagione e in parte sono stati errori difensivi lungo la sua linea difensiva. In Bundesliga, alla difesa del Leverkusen sono stati attribuiti quattro errori che hanno portato a occasioni da gol per gli avversari, il secondo punteggio più alto del campionato.

A peggiorare le cose per il Leverkusen, il centrocampista titolare Exequiel Palacios si è infortunato alla coscia nell’ultima partita del club contro l’Hertha Berlino e non dovrebbe essere disponibile martedì. Nelle sue sei presenze in Bundesliga in questa stagione, ha segnato un gol e il terzo tasso di passaggio più alto tra i giocatori che hanno effettuato più di 200 passaggi in questa stagione. Nel frattempo, l’Atletico ha avuto uno strappo offensivo da quando ha segnato due gol negli ultimi 10 minuti della sua gara di apertura in UCL e ha segnato quattro gol nella partita di campionato successiva prima della partita di martedì.

"Il Leverkusen sta cercando disperatamente di cambiare le cose, ma di incontrare una squadra dell'Atletico Madrid che non solo sta entrando in questa partita dopo una vittoria per 4-1 in campionato, ma anche una vittoria per 2-1 dell'UCL che è stata una delle partite più emozionanti della storia recente ", ha detto Eimer a SportsLINE. "Il morale sarà ai massimi storici per la squadra spagnola, che cerca di portare dolore continuo al loro concorrente tedesco".

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la UEFA Champions League. Visita Paramount+ ora per vedere la UEFA Champions League, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni dei migliori incontri di calcio del mondo e molto altro ancora.