Probabilità Barcellona-Bayern Monaco, come guardarla, live streaming: scelte UEFA Champions League 2022 per il 26 ottobre

L'azione della Champions League continua questa settimana quando Robert Lewandowski e il Barcellona ospitano mercoledì l'ex club della superstar polacca, il Bayern Monaco. È stata dura per il Barca nei tornei, poiché ha subito due sconfitte in quattro partite, ma dovrebbe sentirsi bene dopo la vittoria per 4-0 contro l'Athletic Club nel fine settimana. Nel frattempo, la squadra tedesca ha vinto tutte e quattro le partite di Champions League e cerca di rimanere dominante in tutte le competizioni dopo la vittoria per 2-0 contro l'Hoffenheim nel fine settimana.

Il calcio d'inizio dal Camp Nou a Barcellona, ​​in Spagna, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Barcellona-Bayern Monaco di Caesars Sportsbook elencano il Barcellona come il favorito di +127 (rischiando $ 127 per vincere $ 100) sulla linea dei soldi di 90 minuti, con Monaco come il +180 sfavorito. Un pareggio ha un prezzo di +275 e l'over/under per i goal è fissato a 3,5.

Come guardare Bayern vs. Barcellona

Data Barcellona-Bayern: mercoledì 26 ottobre

Ora Barcellona vs Bayern: 15:00 ET

Scelte UEFA Champions League per Bayern-Barcellona

Prima di passare alla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato quasi $ 33.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Barcellona-Bayern, Green sceglie i bavaresi per non pareggiare nessuna scommessa per un pagamento di +115. Il Bayern è stato una forza inarrestabile, anche senza Lewandowski più dalla sua parte. Con quattro vittorie in quattro partite di Champions League finora, mercoledì cercheranno di punire la squadra di casa il più possibile.

L’esperto si aspetta che entrambe le squadre trasudano molta fiducia dopo che ciascuna squadra ha mantenuto la porta inviolata nelle rispettive partite nazionali lo scorso fine settimana. Contenere l’attacco accumulato del Bayern sarà una sfida per la difesa del Barça, ma l’attacco guidato da Lewandowski dovrebbe anche trovare il fondo della rete. Il Barça avrà anche una motivazione in più perché è sul punto di essere espulso dalla Champions League.

“Il Barcellona non è riuscito a segnare contro il Bayern a Monaco, ma dovrebbe trovare il fondo della rete in questa partita”, ha detto Green a SportsLine.

