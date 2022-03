Probabilità Atletico Madrid vs Manchester United, come guardarla, live streaming: scelte UEFA Champions League del 15 marzo

La tensione sembra crescere nel Manchester United spogliatoio tra Cristiano Ronaldo e l’attuale manager Ralf Rangnick. I due cercheranno di soffocare le loro divergenze quando i Red Devils andranno in UEFA Champions League 2022 contro l’Atletico Madrid. Le due squadre hanno pareggiato nell’andata degli ottavi di finale, ma giovani Joao Felix e Antonio Elanga ciascuno ha trovato la parte posteriore della rete nel pareggio per 1-1. Puoi vedere cosa succede nella loro prossima partita martedì quando trasmetti in streaming la partita in diretta su Paramount+.

Calcio d’inizio dall’Old Trafford Inghilterra, è fissato per le 16:00 ET. Il Manchester United è il favorito di +121 (rischiare $ 100 per vincere $ 121) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Atletico Madrid vs. Manchester United da Caesars Sportsbook. L’Atletico è lo sfavorito di +250, mentre il pareggio è di +220. L’over-under per i goal totali è 2,5 e la partita di martedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte tra Manchester United e Atletico Madrid dall’esperto di calcio europeo di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato ben oltre $ 37.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Manchester United vs Atletico Madrid, Green ha scelto Cristiano Ronaldo per segnare nella partita con una quota di +185. Qualunque cosa stia succedendo Ronaldo e Rangnick sembra alimentare la sua prestazione sul campo, come dimostra la tripletta in cui ha segnato Uniti ultima partita contro il Tottenham. Tuttavia, parte della loro spaccatura potrebbe essere dovuta all’incoerenza mostrata dalla superstar. Prima dei suoi tre gol contro gli Spurs, ne aveva segnati solo uno nelle 10 partite precedenti in tutte le competizioni, che includevano sette partenze a partita completa.

Non ha faticato a creare tiri durante quella corsa, dato che ne ha presi 36 e orchestrato altre 24 azioni di creazione di tiri nelle partite della Premier League inglese. Il problema è stato trasformare quelle possibilità in obiettivi. Il Real era pronto per lui nell’ultima partita e lo ha tenuto a due soli tiri nella partita inversa, ma sarà difficile da imbottigliare in uno scenario da non perdere per i Red Devils.

“I Red Devils mancano di coesione, lottano in difesa e il loro ritmo di lavoro è discutibile, spesso scatenando furia tra i fan e gli esperti”, ha detto Green a SportsLine. “Ronaldo è stato il vincitore della partita sabato, ma Bruno Fernandes, Paul Pogba, Jadon Sancho, Marco Rashford ed Elanga sono tutti in grado di produrre un momento di magia in qualsiasi gioco.”

