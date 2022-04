Probabilità Atletico Madrid vs. Manchester City, come guardarlo, live streaming: 13 aprile 2022 Scelte UEFA Champions League

Dopo aver gestito gli affari in casa nell’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League 2022 contro l’Atletico Madrid, Manchester City sembra di finire il lavoro mercoledì in Spagna. Kevin De Bruyne ha segnato il vincitore della partita al 70esimo minuto dell’ultimo incontro e ha segnato sei gol nelle ultime sei partite del City in tutte le competizioni. L’Atletico sta uscendo da una deludente sconfitta nella Liga Maiorca sabato e potrebbe essere ancora senza titolare il difensore Jose Maria Gimenez, che si è fatto male all’inizio di marzo contro Alaves. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita in diretta su Paramount+.

Il calcio d’inizio dallo stadio Wand Metropolitano di Madrid è fissato per le 15:00 ET. Caesars Sportsbook elenca il Manchester City come il favorito di -130 (rischiare $ 130 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Atletico vs. Man City, con l’Atletico il perdente di +400. Un pareggio è +250 e l’over-under per i goal totali segnati è 2,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare Atletico Madrid vs Manchester City

Data Manchester City-Atletico Madrid: mercoledì 13 aprile

Orario Manchester City vs Atletico Madrid: 15:00 ET

Scelte UEFA Champions League per Manchester City-Atletico Madrid

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte Chelsea-Real Madrid dell’esperto di calcio europeo di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato ben oltre $ 37.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per l’Atletico Madrid contro il Manchester City, Green sta sostenendo il Manchester City per superare il totale di 1,5 gol della squadra con una quota di -115. Questa è una giocata audace considerando che il City è la squadra in trasferta e arriva con il vantaggio di un vantaggio di un gol dopo la vittoria dell’andata lo scorso martedì. Tuttavia, in tre delle ultime quattro partite, il Man City ha segnato almeno due gol e ha ricevuto un gioco costantemente minaccioso Riad Mahrez in attacco oltre a De Bruyne. Mahrez è entrato e uscito dagli 11 titolari, quindi ha avuto diverse opportunità di segnare, ma prima di concludere le qualificazioni ai Mondiali con Algeriaha segnato quattro gol nelle cinque partite precedenti del City.

Mahrez ha giocato solo 16 minuti contro Liverpool nell’ultima partita del City, ma nei 67 minuti precedenti contro l’Atletico nella partita inversa dei club, ha orchestrato quattro azioni da tiro. Se l’Atletico riesce a segnare anche un solo gol, metterà il City sotto l’onere di segnare almeno due volte per assicurarsi il passaggio al turno successivo, e sembra che non ci sia abbastanza lavoro a favore del Real per impedirlo.

“L’Atlético deve inseguire il gioco, correre rischi e impegnare gli uomini in avanti nel tentativo di cambiare le cose”, ha detto Green a SportsLine. “Questo non si addice agli uomini di Diego Simeone, che sono più a loro agio seduti e lanciano contrattacchi. Dovrebbe dare al City più spazio di manovra in questo scontro di ritorno e sembra probabile una vittoria in trasferta”.

