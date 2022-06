Priorità della finestra di trasferimento del Chelsea: mentre Lukaku e Pulisic penzolano, per cosa dovrebbe spendere Tuchel quei 200 milioni di sterline?

La vendita è fatta, ufficiale, annunciata. Dopo aver pagato 4,25 miliardi di sterline, il consorzio Clearlake di Todd Boehly è ora al volante per Chelsea Club di calcio. Con il titolo di Champions League 2021 nel retrovisore e una stagione 2021-22 che ha caratterizzato solo due trofei minori e trame selvagge che circondano il club per tutta la stagione, il Chelsea può tornare al lavoro come al solito. O almeno ridefinirlo, poiché l’era “Caos e Trofei” della guida di Roman Abramovich è giunta al termine.

Cosa porterà in tavola Boehly? Bene, £ 200 milioni di sterline, secondo The Telegraph. Quel tipo di potere di spesa non è insolito per il Chelsea, ma la fiducia che viene riposta nelle mani dell’allenatore è un po’ più rara per questo club. Tuchel è entrato a metà della campagna 2020-21, poi l’unica aggiunta sostanziale della sua prima estate è stata Romelu Lukakuquindi è in ritardo per iniziare a dare forma a questo elenco.

Ed è necessario. Tre o quattro difensori potrebbero lasciare il Chelsea con trasferimenti gratuiti o economici, e l’attacco è carico di attaccanti scontenti che non hanno prodotto abbastanza in campo la scorsa stagione. Lukaku è il principale tra loro, e il già girano voci sul suo futuro dopo un pasticcio dell’anno 1 a Stamford Bridge. Qui, analizziamo l’elenco degli uomini senior del Chelsea e cerchiamo di capire cosa accadrà quest’estate e cosa no:

Prospettive del portiere del Chelsea

Soggiorno: Edouard Mendy , Marco Bettinelli

, Futuro incerto: Kepa Arrizabalaga

Arrizabalaga Opzioni di prestito dell’esercito: Nathan Baxter, Jamie Cumming

Inizia con la posizione semplice: Mendy è uno dei migliori al mondo, Bettinelli è un terzo portiere utile, Kepa è il portiere di coppa/di riserva più caro al mondo. Non è chiaro che qualcuno accetterebbe lo stipendio di Kepa, ma si aspettano che Chelsea e il portiere spagnolo lavoreranno insieme per trovare un punto di approdo, se esiste.

Mosse ideali: Se vendi Kepa, probabilmente hai bisogno di un numero 2 migliore di Bettinelli. Non sembra che Baxter o Cumming siano ancora pronti per quel ruolo, e con Mendy che spera di condurre un profondo Senegal correre alla Coppa del Mondo di questo autunno, questo potrebbe essere un ruolo importante da affrontare per il Chelsea. Ma finché Kepa non viene distribuito, non c’è niente da fare.

Prospettive del difensore centrale del Chelsea

Soggiorno: Thiago Silva, Trevo Chalobah , Malang Sarr

Thiago Silva, , Partenza: Antonio Rudiger, Andrea Christensen

Antonio Rudiger, Futuro incerto: Cesare Azpilicueta

Cesare Azpilicueta Opzione esercito in prestito: Levi Colwill, Ethan Ampadù

Il Chelsea ha commesso un errore consentendo ai primi quattro difensori centrali di entrare nel 2021-22 negli ultimi anni di contratto. Thiago Silva e Azpilicueta hanno firmato le estensioni e il prodotto dell’accademia Chalobah sembrava battere Christensen in modo abbastanza netto per il primo posto, ma le sconfitte (con il futuro di Azpilicueta ancora in sospeso) fanno male.

Ciò che serve sono due difensori centrali su cui la squadra può costruire per il futuro e iniziare nel presente. Probabilmente Colwill non è ancora pronto per passare alla squadra maggiore e Thiago Silva è potenzialmente al suo ultimo anno. Poiché il Chelsea gioca difensore e usa tre CB, almeno due (ma probabilmente tutti e tre) in qualsiasi momento devono essere in grado di portare la palla in avanti e fare passaggi progressivi come una funzione chiave, che Chalobah e Colwill (probabilmente un prestito lontano dalla squadra maggiore del Chelsea) possono fare entrambi.

Mosse ideali: Siviglia‘S Jules Koundé e RB Lipsia‘S Josko Gvardiol si dice che si trovino in cima o vicino alla cima della lista dei desideri di Tuchel e i loro profili statistici e di scouting si sommano. Kounde è così abile che può persino giocare come terzino, mentre Gvardiol è un mancino che ha abbastanza dimensioni per essere di aiuto in aria mentre domina a terra. Questa è la posizione in cui dovrebbero essere utilizzati i soldi di Boehly, quella che determinerà la prossima stagione e oltre.

Prospettive dell’ala del Chelsea

Ritorno: Rece James , Ben Chilwell

, Futuro incerto: Marco Alonso

Opzione esercito in prestito: Emerson Palmeiri

Quando erano in salute la scorsa stagione, James e Chilwell sembravano la migliore coppia di terzini esterni al mondo. James ha continuato quella forma, mentre Chilwell è caduto con una rottura del legamento del ginocchio. Ma Chilwell è tornato per un cameo nell’ultima partita della stagione, apparentemente dicendo al mondo che sarebbe tornato. Marcos Alonso, nel frattempo, probabilmente non lo sarà, dato che cerca di tornare Spagna questa bassa stagione. Palmeiri è una bella opzione sul lato sinistro e il Chelsea ha giocato anche alcuni giocatori non tradizionali sull’ala destra sotto Tuchel.

Detto questo, l’obiettivo della bassa stagione dovrebbe essere quello di trovare un giocatore che possa aiutare in queste ampie posizioni su entrambi i lati e su entrambe le estremità del campo. I terzini bilaterali sono una tendenza in crescita ai massimi livelli di questo sport, con Manchester City‘S Joao Cancelo essendo il miglior esempio. La versatilità tattica di un giocatore del genere sarebbe eccezionale e aiuterebbe se Chilwell non fosse completamente in forma entro la fine dell’estate.

Prima di andare avanti, siamo espliciti: James è sotto contratto fino al 2025. È un londinese arrivato al Chelsea all’età di 7 anni. Sua sorella gioca per il club. Il Chelsea ha ceduto due terzini in ascesa (Tino Livramento e Tariq Lamptey) dall’accademia per liberare i minuti per lui, e gli hanno consegnato le redini da titolare a 20 e hanno spostato la posizione del capitano della loro squadra (Azpilicueta) per adattarsi. Lasciare che Reece James trasferisca sarebbe una mossa assurda sia per le pubbliche relazioni che per la gestione del calcio per un nuovo gruppo di proprietà. Ma lascia che i sussurri continuino.

Mosse ideali: L’opzione sexy qui sarebbe BarcellonaSerginho Dest di ‘s e USMNT, un destro che sembra il suo miglior terzino da esterno piuttosto che il terzino e ha mostrato attitudine da entrambe le parti. Il Barca considererebbe uno scambio come parte delle loro attività di Marcos Alonso o Azpilicueta? Sarebbe un terzino a doppia faccia più testato Southampton‘S Kyle Walker-Peters.

Prospettive del centrocampo del Chelsea

Ritorno: N’Golo Kanté, Mateo Kovacic , Ruben Loftus-guancia

N’Golo Kanté, , Partenza: Saulo Niguez

Niguez Futures incerti: Jorgenho , Ross Barkley

, Opzioni di prestito dell’esercito: Conor Gallagher , Billy Gilmour

Il centrocampo centrale è stato un grosso problema in questa stagione a causa degli infortuni. Il club è entrato in stagione pensando di avere tre ottime scelte, ma Kante, Jorginho e Kovacic hanno perso tempo. Loftus-Cheek ha superato la maggior parte delle aspettative e improvvisamente sembra un valido giocatore di ruolo per il futuro, ma la sua più grande risorsa è la versatilità.

Considera che Kante e Jorginho sono dalla parte sbagliata di 30 e free agent dopo la prossima stagione, e la mossa qui è trovare un giocatore con cui costruire insieme a Kovacic. Ma quel giocatore potrebbe facilmente essere Gallagher, per il quale è stato fantastico Palazzo di cristallo in prestito in questa stagione, o Gilmour, che ha molti minuti da senior per il Chelsea nel mostrare il potenziale in un ruolo simile a Jorginho.

La domanda centrale, quindi, è questa sarà la stagione in cui il Chelsea scomporrà un sacco di soldi sul centrocampo centrale? Con quei due che tornano e si presume che almeno Kante e Kovacic, se non anche Jorginho, torneranno per la prossima stagione, non sorprendetevi se il Declan Riso il discorso ha un altro anno di vita.

Mosse ideali: Richiama Gallagher in ogni caso e Gilmour se Jorginho se ne va. Lascia che combattano per il tempo di gioco e mantieni Kante il più fresco possibile per le partite importanti. Torna a Rice la prossima stagione.

Prospettive di attacco del Chelsea

Ritorno: Monte Muratore , Kai Havertz , Callum Hudson-Odoi

, , Futures incerti: Cristiano Pulisico Romelu Lukaku, Timo Werner , Hakim Ziyech

Romelu Lukaku, , Opzione esercito in prestito: Armando Broja

Che casino. La stagione d’esordio di Mount è arrivata quasi per necessità perché è stato l’unico attaccante del Chelsea ad aver avuto davvero un buon anno. Havertz ha mostrato il suo enorme vantaggio, in particolare quando ha giocato al centro, mentre Hudson-Odoi si è nuovamente infortunato al tendine d’Achille e probabilmente sarebbe stato un sold-low di un laureato in accademia.

Tutti gli altri? In palio – se l’offerta è giusta. Ed è difficile dire quale sia il piano in avanti del Chelsea fuori stagione senza conoscere le uscite. Un ritorno a Inter Milan sembra l’unico modo per spostare Lukaku e il suo enorme prezzo, mentre la commissione di trasferimento di Werner potrebbe non essere enorme, ma il suo stipendio lo è. Ziyech e Pulisic potrebbero entrambi attirare interessi e denaro decente per il Chelsea, ma sono anche i due che si combinano meglio con Mount e Havertz. Non ci sono risposte semplici e vale la pena di essere cauti sul costo dell’inserimento dei marcatori.

Mosse ideali: La scommessa migliore del Chelsea potrebbe essere quella di riportare la maggior parte di questo gruppo per un altro anno. Riportare in carreggiata l’atteggiamento di Lukaku è un fattore chiave, a meno che non riescano effettivamente a scaricarlo, il che sembra comunque improbabile a qualsiasi condizione il club vorrebbe. Sembra probabile che uno o due tra Pulisic, Ziyech o Werner se ne andranno e, in tal caso, la priorità per le sostituzioni deve essere “i giocatori che riescono a trovare il fondo della rete”. Ma un giocatore come quello dell’RB Lipsia Cristoforo Nkunku sarà semplicemente troppo costoso, quindi il Chelsea potrebbe essere intelligente per inseguire un veterano che non si aspetta di iniziare a tempo pieno come ha fatto con Olivier Giroud nel passato.