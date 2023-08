Primor e NYX ti presentano la collezione di trucco più virale ispirata a Barbie

La bambola più famosa è tornata di moda e, come parte della tendenza rosa che stiamo vivendo, sono stati lanciati tutti i tipi di prodotti che tutti vogliono per divertirsi nelle loro case. Analizzando il mercato, Primor e NYX ti portano la collezione di trucco più virale. E sì, è ispirata a Barbie.

È una delle migliori opzioni disponibili quando si vuole fare un regalo ai propri figli, nipoti o anche a se stessi! Vediamo quali sono le sue migliori caratteristiche.

Prima, è importante chiarire che si tratta di una collezione composta da quattro articoli, che possono essere acquistati anche singolarmente.

La collezione di trucco Barbie di NYX

Barbie On the Go Palette d’Ombretti

Ha un prezzo di 17,95 euro. Le mini-palette di Barbie sono un articolo da collezione dei personaggi Barbie e Ken. Hanno le dimensioni di una carta di credito e includono un mini gloss tra i loro elementi. Ti permetteranno di portare l’arte professionale ovunque tu vada, ideale per le Barbie Parties.

Grazie al pennello, puoi sfumare la pelle per ottenere ombretti come quelli realizzati dagli esperti di make up.

Barbie Smooth Whip Lip Cream

Il suo prezzo è davvero conveniente, 8,94 euro, ed è un trucco ideale per trovare la tonalità dei tuoi sogni. Una edizione limitata ispirata all’ultimo film della bambola di Mattel. La crema labbra opaca Smooth Whip è uno dei prodotti più ricercati ed è incluso in questo articolo esclusivo.

Ottieni un lucidalabbra liquido opaco che offre un colore vibrante basato su ogni Barbie e Ken delle collezioni. Riuscirai a far sì che i personaggi abbiano una vasta gamma di tonalità per rendere le loro avventure più realistiche e “umane”.

Barbie On The Go Cheek Palette

Si distingue per il suo prezzo di 13,94 euro, in una mini-palette dalle dimensioni compatte, con due blush e un illuminante facili da trasportare in un beauty case. Perfetto per portare l’arte professionale nel tuo prossimo viaggio. I toni vibranti non ti abbandoneranno durante i tuoi viaggi nel mondo.

Barbie Butter Lip Gloss

In questo caso, mettiamo in evidenza il lucidalabbra, che ha un prezzo di 7,95 euro. Preparati per la festa di Barbie con questa nuova tonalità in edizione limitata del suo gloss labbra più venduto.

Colore rosa, ovviamente. È il lucidalabbra preferito dai fan che assicura una brillantezza non appiccicosa che può essere usata facilmente, indipendentemente dalle circostanze.

