Primark vende un mobile molto elegante per soli 90 euro.

Vorresti avere un mobile che dia un tocco di glamour e comfort alla tua casa, ma che non ti costi un occhio della testa? Sei fortunato, perché da Primark abbiamo trovato il mobile che soddisfa tutti i tuoi desideri. Sembra di lusso ma è da Primark: il mobile che non manca nelle case più chic e che ti farà innamorare. Vuoi sapere di quale mobile stiamo parlando? Allora stai attento che ti raccontiamo tutti i dettagli di seguito.

Primark ha il mobile più elegante della stagione

Se vuoi dare un tocco di eleganza e comfort al tuo soggiorno, non devi spendere una fortuna in mobili di design. Da Primark puoi trovare la poltrona di bouclé che sta facendo impazzire gli influencer e gli amanti della decorazione. Si tratta di una poltrona di colore crema, con un tessuto morbido e soffice che invita al relax. Inoltre, ha un aspetto molto sofisticato e moderno, grazie alla sua struttura in acciaio inossidabile e alla sua forma arrotondata.

La poltrona di bouclé di Primark è un pezzo versatile che si abbina a qualsiasi stile e ambiente. Puoi metterlo in salotto, in camera da letto, in ufficio o nel tuo angolo preferito. Il suo colore neutro e la sua texture piacevole lo rendono ideale per creare uno spazio accogliente e luminoso. Inoltre, è molto comodo e resistente, essendo realizzato con il 60% di legno, il 20% di poliestere e il 20% di acciaio inossidabile.

Il prezzo di questa poltrona è di soli 90 euro, un affare se consideriamo che altri modelli simili possono costare più del doppio. Perciò, non è sorprendente che sia diventato uno dei prodotti di punta di Primark e che si esaurisca non appena arriva nei negozi. Quindi, se vuoi averlo, non esitare e corri nel tuo Primark più vicino prima che finisca.

E se vuoi completare il set, puoi anche acquistare il poggiapiedi contenitore in bouclé abbinato di Primark. Si tratta di un poggiapiedi di colore crema, con lo stesso tessuto della poltrona, che ha anche un coperchio che si apre e consente di riporre cose al suo interno. È perfetto per sfruttare lo spazio e tenere tutto in ordine. Il poggiapiedi contenitore in bouclé ha dimensioni di 80,5 cm x 67 cm x 67,5 cm e un prezzo di 35 euro.

Non pensarci più e rinnova la tua casa con la poltrona e il poggiapiedi in bouclé di Primark. Sembrano di lusso ma sono alla portata di tutti. Sono i mobili che non mancano nelle case più chic e renderanno la tua casa più bella e confortevole.