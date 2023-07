Primark ti offre la soluzione ai tuoi giorni del ciclo: il bikini virale per farti sentire comoda in spiaggia durante le tue vacanze.

È già una vera rivoluzione. Primark ha il bikini virale per andare comode in spiaggia durante i giorni del ciclo. Sappiamo che questi giorni del mese possono essere fastidiosi durante l’estate. Ora lo saranno meno.

Per questo abbiamo prodotti come questo che ci permettono di fare il bagno nel modo più comodo e senza problemi.

Il bikini virale per i giorni del ciclo

Ha una fodera superassorbente che evita di dover indossare assorbenti, tamponi o altro. Perché assorbe il sangue del ciclo e saremo sempre più asciutte e pulite quando scendiamo in spiaggia o in piscina. Goditi l’estate.

Questo bikini è di colore nero e ha la parte del costume che ci interessa per offrire quella asciutto durante i giorni in cui abbiamo il ciclo, e si abbina anche ad altri top di diversi colori o allo stesso nero.

E essendo di Primark sappiamo che ci costerà meno perché il suo prezzo è sempre più basso.

Il suo design è allettante, elegante e come qualsiasi bikini nero. Perciò nessuno saprà che siamo con il ciclo o che è un bikini leggermente diverso dagli altri.

Come prendersi cura di questa mutanda

Dal sito indicano che possiamo mettere la mutanda del bikini in lavatrice a una temperatura massima di 40 gradi. Tuttavia, specificano che è meglio non farlo nell’asciugatrice per evitare che si rovini.

Ci sono due modelli diversi di questo tipo di bikini mestruale da Primark, anche se sottolineiamo quello che ha un prezzo di 7 euro. E lo troverai in diverse taglie. Come sai, è un prezzo basso per la funzione che svolge e che ci risolve quei giorni in cui a volte è difficile scendere in spiaggia.

Puoi andarlo a cercare nel negozio fisico più vicino. Perché sebbene ci sia un sito web, da lì puoi solo vedere i prodotti e verificare la disponibilità nel negozio fisico per andarlo a prendere se è disponibile.

Allo stesso tempo, sai che in questo negozio ci sono vari capi d’abbigliamento, collezioni da bagno, accessori e anche calzature, tra gli altri, come la sezione bellezza, casa, uomo, bambini, adolescenti e altro ancora. Quindi è un negozio completo per tutta la famiglia e per vari momenti della nostra vita. Hai già il trucco perfetto per questi giorni.

