Primark spopola con l’abito camicia perfetto per essere eleganti ma comode in ufficio

Se stai già scegliendo i capi di abbigliamento di questa stagione che sta iniziando, vedrai che il vestito camicia perfetto per essere elegante e comodo allo stesso tempo è assoluto. Fa parte della collezione di Paula Echevarría, che arriva con più vestiti.

Il suo prezzo è a basso costo, quindi non esitare ad andare a comprarlo in negozio. È disponibile in due colori: marrone e nero, scegli quello che ti piace di più!

Il vestito camicia per essere elegante e comoda

Con questo capo sarai al centro di tutte le attenzioni. Vedrai che è largo, con bottoni e puoi regolarlo con una cintura come fa l’attrice. E le sta benissimo.

A proposito, da Primark fanno sapere che è composto per l’88% di cotone e il 12% di lino.

Come prendersi cura del vestito

Per prenderne cura e farlo durare nel tempo, devi seguire le istruzioni sull’etichetta. Ad esempio, lavare a temperatura massima: 40 °C; Lavare prima dell’uso; non lavare a secco; non asciugare in asciugatrice; e lavare insieme colori simili.

Disponibile in due colori

Questo vestito di Primark è disponibile in due colori diversi. Da un lato, il marrone, che si indossa in questa stagione primaverile e estiva, vedrai che sta benissimo con zeppe alte nere o dello stesso colore.