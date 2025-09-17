Primark sorprende ancora: ecco il blush da 5€ che ha conquistato TikTok e sta facendo impazzire la concorrenza!

Primark ha fatto un grande colpo non solo nel settore moda, ma anche con le sue proposte per la casa e i prodotti di bellezza. Tra questi ultimi, un articolo in particolare sta spopolando: il PS PRO Cream Contour Wand. Questo contorno in crema, venduto a soli 5 euro, è stato paragonato al celebre Hollywood Contour Wand di Charlotte Tilbury, il cui prezzo supera i 30 euro. La differenza di prezzo è evidente, ma anche la qualità di questo prodotto sta sorprendendo molti utenti su TikTok, tanto da risultare già esaurito in numerosi negozi Primark.

Il prodotto di bellezza del momento

Una rapida occhiata a TikTok rivela come questo contorno in crema sia diventato virale. Molti lo provano per curiosità e finiscono per acquistarne diverse confezioni. Alcuni hanno addirittura abbandonato i prodotti di fascia alta dopo aver scoperto il contorno di Primark.

Il formato è semplice: un tubetto con applicatore in spugna, simile a quello del prodotto di lusso. Ciò che colpisce è la texture: la formula del PS PRO Contour Wand è più densa, evitando macchie e scivolamenti, ideale per chi non è esperto nel sfumare i prodotti in crema.

Dopo l’applicazione, si amalgama perfettamente con la pelle e offre un finish naturale che può essere intensificato per chi desidera un effetto più marcato. In sostanza, fa esattamente ciò che un buon contorno dovrebbe fare, senza svuotare il portafoglio.

Vale davvero la pena?

Le opinioni sono meno divise di quanto si possa pensare. Molti utenti confermano la validità del prodotto, non solo per il prezzo, ma anche per le sue prestazioni. Ha una buona pigmentazione e si applica facilmente, senza lasciare macchie.

Perfetto da portare in borsa, non necessita di riapplicazioni frequenti. Ma se desideri un look diverso dopo il lavoro o durante un viaggio, il suo formato compatto è ideale.

Cosa lo rende speciale?

Primark ha già lanciato producti di bellezza di successo, ma questo contorno ha qualcosa in più. I fattori chiave includono:

Prezzo : solo 5 euro, meno di una merenda in caffetteria.

: solo 5 euro, meno di una merenda in caffetteria. Somiglianza con un prodotto di lusso , che stuzzica la curiosità e genera viralità.

, che stuzzica la curiosità e genera viralità. Risultato finale, che soddisfa chi cerca un look ben definito senza spendere troppo.

Disponibile in due tonalità (Bronzed e Patina), permette di adattarsi a diverse carnagioni. Tuttavia, molti chiedono una gamma più ampia, specialmente per pelli chiare o scure. Sarà interessante vedere se Primark risponderà a queste richieste.

La strategia di bellezza di Primark continua

È evidente che Primark non è entrato nel mercato del trucco per caso. La sua sezione beauty sta acquisendo notorietà con prodotti che non solo attraggono per il prezzo, ma anche per la qualità.

Il contorno in crema è solo un esempio. Negli ultimi mesi, l’azienda ha lanciato anche illuminatori, rossetti e correttori, tutti molto apprezzati. Con questi nuovi arrivi, Primark si afferma come un’alternativa realistica nel mondo della bellezza, non solo per adolescenti o chi vuole sperimentare senza spendere, ma anche per chi cerca di risparmiare su prodotti di qualità.

Dove acquistarlo?

Il PS PRO Cream Contour Wand è già disponibile nei negozi Primark in Italia, a un prezzo ufficiale di 5 euro. Come accade di solito con i prodotti virali, è probabile che non rimanga a lungo sugli scaffali. Se lo vedi durante la tua prossima visita, non lasciartelo sfuggire.

Attualmente non ci sono conferme sulla sua inclusione permanente nel catalogo, ma fa parte della collezione The Edit, che propone prodotti per la cura e il trucco con un aspetto di lusso. Così come stanno le cose, è chiaro che sta adempiendo al suo obiettivo: attirare l’attenzione, stimolare conversazioni e aiutarci a ottenere un trucco quasi professionale a un costo contenuto.