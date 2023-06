Primark sfida Zara Home con la sua coperta nordica

La primavera arriva e con essa le temperature più miti, che ci spingono a cambiare i vestiti nell’armadio per indossare capi più freschi, così come il biancheria da letto, per adattarla alla nuova stagione sia in termini di design che di caratteristiche. Oggi ti mostriamo una coperta nordica di Primark che sembra uscita da Zara Home per il suo design spettacolare ed è perfetta per dare il benvenuto alla primavera con stile nella tua camera da letto.

La sezione casa di Primark è iniziata come una piccolissima sezione in cui c’erano solo un paio di articoli per la casa e ora occupa una buona parte dei negozi, persino interi piani a seconda delle dimensioni degli articoli, e infatti la catena irlandese ha trovato un vero filone in tutto ciò che riguarda la casa, poiché sono prodotti con alti tassi di vendita.

La coperta nordica di Primark di cui hai bisogno questa primavera

Si tratta della Coperta per piumino matrimoniale con stampa floreale multicolore, una bellissima coperta nordica perfetta per la primavera poiché potrai usarla anche come copriletto una volta passato il freddo e tolto il ripieno, poiché sarà comunque spettacolare, ancora di più con un design così primaverile. Attualmente ha un prezzo di soli 18 euro, un affare così grande che è esaurita in alcune dei negozi Primark in Italia.

Questa bellissima coperta nordica di Primark è ideale per questo periodo dell’anno poiché il suo design è totalmente primaverile, fiorito, con uno sfondo bianco ma con verdi e rosa che predominano nei fiori sparsi su tutta la coperta. Il pacchetto include la coperta e due cuscini e ha una misura di 200 x 200 cm, ideale per letti matrimoniali e che può essere utilizzata sia in inverno con il ripieno all’interno che in estate senza alcun ripieno.

Realizzata al 100% in cotone di coltivazione sostenibile, con il suo utilizzo non solo stai decorando il tuo letto, ma stai anche promuovendo l’uso di prodotti amici dell’ambiente. È un cotone di qualità, resistente e duraturo purché segui attentamente le istruzioni per la cura riportate sull’etichetta.

Se vuoi dare al tuo letto un tocco primaverile unico che si estenda a tutta la camera da letto e le conferisca un tocco di stile incredibile, senza dubbio questa coperta nordica di Primark è una delle tue migliori opzioni.