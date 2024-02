Primark sfida Maisons du Monde lanciando la sua stoviglieria virale

Primark sfida Maisons du Monde con il lancio della sua stoviglia diventata virale. Dopo le feste natalizie, tutti parlano di saldi e anche se Primark non è solita farne, la verità è che questo negozio si distingue sempre per le sue grandi offerte e i suoi prezzi bassi su molti dei suoi prodotti, anche nella sezione casa dove possiamo trovare prodotti come quello che ora vi presentiamo e che sta facendo molto parlare di sé. Una stoviglia bellissima, di qualità e molto economica che tutti vogliono.

Primark lancia la sua stoviglia virale

Se sei uno di quelli a cui piace avere una tavola bella ed elegante, sicuramente più di una volta avrai notato le stoviglie di Maisons du Monde che in molti casi sono diventate un fenomeno virale. Collezioni di piatti, ciotole e tazze in ceramica con bellissimi design e finiture di qualità che danno un tocco chic e sofisticato alla tua tavola. Tuttavia, può darsi che queste stoviglie in alcuni casi siano un po' care, quindi se vuoi avere qualcosa di più economico, c'è un'alternativa che sta facendo impazzire i social media. Una stoviglia di Primark che è diventata virale. I suoi dettagli festonati e il suo prezzo l'hanno infatti resa la più desiderata.

La stoviglia perfetta da inaugurare nel 2024

Si tratta di una collezione di piatti e ciotole in ceramica di gres con un effetto festonato e un bordo dorato che danno un tocco di luce e glamour alla tua tavola. Il colore è un crema delicato che si abbina a tutto e che crea un bellissimo contrasto con l'oro. Inoltre, il prezzo è molto conveniente: ogni pezzo costa tra i 4 e i 7 euro, il che rende l'intero set molto più economico di quello di Maisons du Monde.

Come abbinare la stoviglia di Primark con un'altra stoviglia

Uno dei vantaggi della stoviglia di Primark è che è molto versatile e può essere combinata con altre stoviglie che hai in casa. Per esempio, puoi mescolarla con una stoviglia bianca per creare un effetto minimalista ed elegante, o con una stoviglia colorata per dargli un tocco più allegro e divertente. Puoi anche giocare con i contrasti e combinarla con una stoviglia di metallo o di legno per creare uno stile più rustico o industriale. L'importante è mantenere un'armonia cromatica e non sovraccaricare troppo la tavola.

Come prendersi cura della stoviglia di Primark

La stoviglia di Primark è di buona qualità e resistente, ma è necessario seguire alcuni suggerimenti per garantire che duri più a lungo e mantenga il suo aspetto originale. Ecco alcuni consigli utili:

Lavare la stoviglia a mano con acqua tiepida e sapone delicato , evitando l'uso di pagliette o prodotti abrasivi che possono graffiare la superficie o danneggiare il bordo dorato.

, evitando l'uso di pagliette o prodotti abrasivi che possono graffiare la superficie o danneggiare il bordo dorato. Asciugare la stoviglia con un panno morbido o lasciarla sgocciolare all'aria , evitando di impilarla o strofinarla con altri oggetti che possono causare abrasioni o colpi.

, evitando di impilarla o strofinarla con altri oggetti che possono causare abrasioni o colpi. Non utilizzare la stoviglia nel microonde o nel forno , poiché il calore può alterare il colore o la lucentezza dello smalto o del bordo dorato.

, poiché il calore può alterare il colore o la lucentezza dello smalto o del bordo dorato. Non utilizzare la stoviglia in lavastoviglie, poiché il detersivo o l'acqua calda possono deteriorare lo smalto o il bordo dorato.

poiché il detersivo o l'acqua calda possono deteriorare lo smalto o il bordo dorato. Conservare la stoviglia in un luogo asciutto e al riparo dalla luce diretta, evitando di metterla a contatto con altri oggetti che possono graffiarla o romperla.

Ora lo sai, con queste pezzi puoi completare la tua stoviglia di Primark e avere un completo servizio da tavola all'ultima moda. Non aspettare oltre e corri al tuo negozio Primark più vicino prima che esauriscano.

