Primark segue l’esempio di Zara e presenta sandali con tacco che faranno tendenza.

Sappiamo tutti che Primark è uno dei negozi di moda più economici da anni. Questo low cost nasconde molti vestiti e accessori e per questo motivo si può confrontare con Zara.

Ecco le scarpe col tacco color crema che desidererai da ora in poi. Vuoi sapere come ottenerle?

Top: Primark si confronta con Zara con queste scarpe

Con un tacco spesso e in un colore chiaro, dal negozio affermano che queste scarpe offrono la massima comodità. Le puoi abbinare con una grande varietà di abiti e pantaloni che troverai nello stesso negozio, sempre se vai fisicamente.

Quale colore scegli?

Disponibili in crema o nero. E questa è una grande vantaggio perché li puoi portare nel colore che desideri. E ad un prezzo tanto conveniente, prendili entrambi insieme, anche se il design è uguale, con il colore diverso cambiano e hai un paio per ogni evento, festa o uscita più informale…

Il bianco si abbina bene con vestiti dello stesso colore, jeans, magliette e top e anche per matrimoni e altri eventi. Mentre il colore nero è uno dei colori più versatili che va bene in varie occasioni e stagioni.

Quanto costano queste scarpe?

Non te le puoi perdere perché hanno un prezzo più che conveniente. Costano solo 18 euro, e le taglie di questo modello vanno dalla 36 alla 41. Quindi puoi scegliere sia il colore che la taglia che ti sta meglio.

In questo caso, devi acquistare direttamente nel negozio fisico, e prima devi verificare la sua disponibilità per non andare invano. Cerca quello più vicino a te o che sia sulla tua strada.

Come saprete, e anche se Pirmark ha annunciato il negozio online da poco, al momento non è disponibile e bisogna recarsi nel negozio fisico. Ma la cosa migliore è che lì puoi provare queste scarpe e molte altre. E nel frattempo puoi comprare una borsa, la maglietta più estiva, i jeans più economici e il vestito che sai che ti starà bene. E sempre a un prezzo ragionevole.

Inoltre, sapete che potete cambiare o restituire qualsiasi articolo entro un massimo di 28 giorni dall’acquisto, a condizione che l’articolo sia in perfette condizioni e che tu presenti lo scontrino originale. Nel sito potete consultare le condizioni di reso complete.

