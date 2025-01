Primark scatena il delirio: annuncia l’apertura di un nuovo negozio in questa città spagnola, l’inaugurazione è imminente.

Primark continua la sua espansione in Italia, suscitando grande attesa tra i consumatori. Negli ultimi mesi, il colosso irlandese ha dimostrato il suo impegno nel mercato italiano attraverso nuove aperture e l’ampliamento di alcuni punti vendita. La notizia che tanti stavano aspettando è ora ufficiale: è prevista l’apertura di un nuovo negozio Primark a Roma, presso il centro commerciale Euroma2. Questo passo rappresenta un ulteriore rafforzamento della marca nel panorama retail italiano.

L’attesa per la nuova apertura di Primark a Roma

La creazione di questo nuovo negozio ha suscitato un notevole interesse tra i clienti, i quali hanno atteso a lungo l’arrivo di una seconda sede nella capitale. Anche se la data di inaugurazione non è ancora stata confermata ufficialmente, i segnali indicano che potrebbe avvenire a breve, considerando un cartello visibile all’entrata del negozio che annuncia l’imminente apertura. Questo rappresenterà la seconda sede di Primark a Roma, dopo il successo del negozio in Via del Corso.

Un centro commerciale in evoluzione

La scelta di Euroma2 non è casuale. Il centro ha recentemente subito notevoli cambiamenti a seguito dell’abbandono di marchi di rilievo come Bershka e Stradivarius, lasciando uno spazio che ora sarà occupato da Primark. Questo contribuisce a rinforzare la posizione di Euroma2 come meta preferita per lo shopping.

Impatti economici e opportunità lavorative

La nuova apertura di Primark non si tradurrà solo in una maggiore scelta per i clienti, ma porterà anche a una significativa creazione di posti di lavoro. Si prevede infatti l’assunzione di numerosi dipendenti per varie mansioni, contribuendo così all’economia locale e offrendo nuove opportunità nel settore retail.

Strategia di espansione di Primark in Italia

Questa apertura a Roma non è un caso isolato. Primark ha avviato una strategia di crescita che prevede l’apertura di nuovi negozi in diverse città italiane. Entro la fine del 2024, l’azienda ha reso noto che aprirà nuove sedi in diverse località. Con queste iniziative, Primark raggiungerà un totale di 50 negozi in tutta Italia, affermandosi come uno dei brand di moda più significativi del paese.

Il CEO di Primark per l’Italia, Marco Rossi, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra espansione nel mercato italiano, con l’apertura di nuovi punti vendita che porteranno maggiore scelta e opportunità di lavoro”.

Dal 2022, l’azienda ha investito oltre 80 milioni di euro per potenziare la sua rete di negozi, migliorando l’esperienza di shopping con spazi più ampi e moderni. Primark punta a offrire una selezione variegata di moda, bellezza e articoli per la casa a prezzi accessibili.

Con l’apertura imminente a Euroma2, i consumatori romani possono aspettarsi un nuovo punto di riferimento per lo shopping, garantendo un’ampia gamma di opzioni a prezzi competitivi. Mentre la data esatta rimane un mistero, l’entusiasmo è palpabile e l’attesa sta per terminare.