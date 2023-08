Primark offre sandali versatili che sembrano di marca a soli 11 euro.

In estate, la migliore calzatura è quella che permette di andare ovunque nel modo più comodo possibile. Per questo motivo, Primark ha le sandali più versatili e non puoi lasciartele sfuggire.

Ad un prezzo sempre accessibile, le puoi indossare per la spiaggia e anche per le tue cene serali, non perdertele!

Tendenza: Primark ha le sandali più versatili

Sono sandali con cinghia a “T” e dettagli strass. Presentano gioielli sovrapposti per esaltare ancora di più l’eleganza che questi tipi di accessori apportano.

In colore rosa, e anche se non sappiamo bene il tipo di materiale perché il sito web non lo specifica, vediamo quei gioielli strass di vari colori: verde e rosa, una vera delicatezza che ti conferisce sofisticazione ogni volta che li indossi.

Con una varietà di abiti

Visto che sono versatili, li puoi indossare con una varietà di abiti che puoi anche acquistare direttamente da Primark.

Sappiamo che non puoi ottenerli tramite il sito web, perché lì non si può acquistare, è una buona vetrina per scoprire quali abiti e accessori ci sono e allo stesso tempo verificare la disponibilità nel negozio fisico.

Pertanto, una volta nel negozio Primark, ti prendi questi sandali e cerchi shorts di vari colori, pantaloni lunghi e persino vestiti da abbinare a queste scarpe.

Primark ha anche una sezione speciale per il mare, con bikini e costumi da bagno, tutti a prezzi molto convenienti.

Qual è il loro prezzo

Questi sandali hanno un prezzo di 11 euro. Sicuramente non li hai visti più economici. Primark si distingue per offrire sempre capi di abbigliamento a prezzi molto convenienti e per questo ci sono code sia per provarsi i capi che alle casse.

Le taglie disponibili in questo momento vanno dalla 36 alla 41. Comunque, se il sandalo non è disponibile, ci sono molti altri modelli. C’è quello con cinghia T in nero e catena per 11 euro, quello con dettaglio di fibbia in color rosa che ti trasformerà in una vera Barbie girl, per 11 euro, quello in chiffon con fiocco per 9 euro, quello in paglia con cinghie, per 11 euro… e tutti sono piatti, quindi il comfort nel portarli è completamente garantito.

Ora devi solo andare a comprare questi sandali e magari anche altri capi che vedrai lì. Cerca il negozio più vicino e entra. Non potrai resistere alla tentazione!

