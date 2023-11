Primark non vuole nemmeno vedere il Black Friday e la ragione è questa. Primark è uno dei marchi di moda più popolari ed economici al mondo, con oltre 300 negozi in 11 paesi e un fatturato annuo di oltre 8 miliardi di euro1. Tuttavia, a differenza di altre catene di abbigliamento, Primark non partecipa al Black Friday, il giorno con i più grandi sconti e vendite dell’anno, che si tiene l’ultimo venerdì di novembre. Perché Primark rinuncia a questa opportunità di aumentare i propri profitti e attirare più clienti? La risposta te la offriamo di seguito.

Primark non vuole nemmeno vedere il Black Friday

Il Black Friday è una data conosciuta in tutto il mondo e rappresenta anche uno dei giorni con più vendite e movimento dell’anno. Per molti è l’inizio della campagna di Natale e c’è persino chi ne approfitta per iniziare i propri acquisti natalizi in anticipo. Nonostante la grande popolarità di questo giorno, ci sono negozi che non si uniscono agli sconti e Primark è uno di quelli.

Ma perché Primark non può vedere il Black Friday? La risposta ha a che fare con la sua strategia aziendale e la sua filosofia di marca. Primark si contraddistingue per offrire prezzi molto bassi durante tutto l’anno, senza ricorrere a ribassi o promozioni speciali. Il suo modello si basa sulla produzione di massa, il risparmio sui costi e il margine ridotto, il che le permette di vendere i suoi prodotti a un prezzo molto competitivo. Secondo l’azienda, i suoi prezzi sono così bassi che non possono abbassarli ulteriormente, nemmeno nel Black Friday.

Un buon volume di vendite e di clienti evita il Black Friday

Inoltre, Primark ritiene che fare sconti in questo giorno potrebbe danneggiare la sua immagine e la sua reputazione, in quanto potrebbe trasmettere l’idea che i suoi prodotti abbiano una qualità inferiore o che gonfino i loro prezzi il resto dell’anno.

D’altra parte, c’è il volume di vendite dell’azienda che permette loro di non doversi preoccupare di avere un giorno in cui le vendite aumentino.

Sono molti i negozi che ricorrono a giorni come il Black Friday per eliminare il magazzino accumulato, ma nel caso di Primark, non è necessario, per fortuna, questa franchising ha delle vendite fisiche straordinarie. Così , non hanno bisogno di liquidare il magazzino che si vende da solo, vada all’ora che vada il negozio è sempre pieno e le code sono significative nei camerini e alla cassa. Il loro sistema di magazzino a 0 funziona alla grande.

Un’altra delle ragioni per cui Primark dice “no” al Black Friday ha a che fare con il fatto che i suoi negozi sono sempre pieni. Senza necessità di liquidare il magazzino e con prezzi molto bassi, i negozi Primark hanno sempre un alto numero di clienti. Un venerdì o un sabato qualsiasi, troveremo persone in tutti i piani e reparti, camerini o cassa. Pertanto, non è necessario incentivare delle vendite che avvengono in modo naturale. La politica di Primark è vendere molto solo fisicamente, e forse per questo motivo si rifiuta anche di la vendita online che rimane uno dei suoi “compiti in sospeso”.

Stop al consumismo smodato

Infine, Primark non fa il Black Friday perché non vuole contribuire al consumismo smodato e allo spreco che si genera in questo giorno. L’azienda è stata criticata in passato per il suo impatto ambientale e sociale, a causa delle condizioni dei suoi fornitori e della quantità di rifiuti prodotti dai suoi abiti usa e getta. Per questo, Primark ha avviato un piano di responsabilità sociale e ambientale, chiamato Primark Cares, con cui intende migliorare le sue pratiche e ridurre la sua impronta ecologica. Partecipare al Black Friday andrebbe contro questo impegno, poiché incoraggerebbe il consumo irresponsabile e l’obsolescenza dei suoi prodotti.

In conclusione, Primark non vuole nemmeno vedere il Black Friday perché ha una strategia aziendale di successo, una filosofia di marca coerente e un piano di responsabilità sociale e ambientale che non si adattano a questo giorno di sconti e acquisti compulsivi. Primark preferisce offrire prezzi bassi tutto l’anno, mantenere la propria immagine e reputazione, soddisfare i propri clienti, differenziarsi dalla concorrenza e prendersi cura del pianeta. Per questo, Primark non fa il Black Friday, né gliene importa.