Primark investe sulla qualità senza aumentare i prezzi: questa camicia di jeans si abbina con tutto.

Il tessuto denim è una delle tendenze più virali della stagione. Anche se non è mai uscito di moda, questa stagione si è trasformato nel protagonista delle collezioni. Primark ha un’ampia gamma di capi d’abbigliamento e accessori nella sua nuova collezione, tra cui questa camicia in denim che sta facendo impazzire nei negozi della catena.

Un capo d’abbigliamento indispensabile nell’armadio, che sicuramente userai molto perché è sinonimo di stile e versatilità. Puoi anche indossarlo come camicia da sovrapporre nei look di transizione. In questo periodo dell’anno, non fa abbastanza freddo per indossare una giacca di maglia, ma non fa neanche abbastanza caldo per indossare una maglietta o un top corto.

Quindi, la camicia in denim si presenta come la migliore alternativa per occasioni informali. Se vuoi unirti alle ultime tendenze, puoi optare per il look in denim totale, che piace molto alle esperte di moda. Consiste, sostanzialmente, nell’indossare tutti i capi d’abbigliamento e accessori in denim: camicia, pantaloni o gonna e sandali.

La nuova camicia in denim di Primark

Un capo comodino che si adatta alle donne di tutte le età e di ogni stile. Inoltre, può essere indossato in qualsiasi momento dell’anno, sotto i maglioni in inverno o per completare i look da spiaggia sopra un costume da bagno o un bikini.

Anche se le formule che offre questo capo sono quasi infinite, questa stagione le esperte di moda le indossano soprattutto chiuse, dando loro tutto il protagonismo. Come piccolo trucco, alcune lasciano alcuni bottoni inferiori sbottonati, lasciando parte dell’addome scoperto.

Se il look in denim totale è “troppo” per te, puoi scegliere uno stile molto più rilassato, abbinando la camicia in denim a un pantaloni di cotone bianco e sandali neri piatti. Sarai perfetta per fare una passeggiata o fare commissioni, ad esempio.

In vista dell’estate, è ideale per completare un look da spiaggia. In questo caso, indossa la camicia in denim aperta con il tuo costume da bagno o bikini preferito e una gonna stile pareo con una stampa che ti piace.

Puoi trovarla nei negozi di Primark a un prezzo molto conveniente, solo 19 euro, e in una vasta gamma di taglie, dalla 32/34 alla 48/50. Inoltre, nel nuovo sito web di Primark, puoi verificare la disponibilità del capo inserendo la taglia e il codice postale.

