Primark inaugura un nuovo megastore a Madrid: due piani e una novità imperdibile

Madrid continua a essere un punto di riferimento per aperture e ristrutturazioni nel settore commerciale. Questa metropoli europea, caratterizzata da un’atmosfera cosmopolita, ha una straordinaria capacità di attirare visitatori e residenti, diventando così un terreno fertile per le grandi marche internazionali. Oggi, viaggiare per fare escursioni a Madrid per visitare il negozio Primark più grande è diventato un vero e proprio trend, situato nel cuore della Gran Vía. Tuttavia, l’espansione del colosso irlandese della moda nella capitale va oltre, con l’apertura di un nuovo grande punto vendita che presenta un design innovativo e dispone di due piani e molte sorprese interessanti.

Non si tratta di un negozio completamente nuovo, ma di una ristrutturazione. Ci riferiamo al Primark situato presso il centro commerciale Westfield Parquesur a Leganés, che riapre totalmente rinnovato. Questo cambiamento è il risultato di un investimento significativo da parte del marchio, mirato a rafforzare la sua presenza in un mercato strategico. Il nuovo negozio non solo raddoppia la sua superficie, ma introduce anche innovazioni tecnologiche che rendono più semplice il processo d’acquisto, migliorando l’esperienza del cliente.

Il negozio Primark più grande nel sud della città

La scelta di ampliare lo spazio del negozio presso il centro commerciale Westfield Parquesur non è casuale. Con solo due punti vendita nel sud della città (in Xanadú e Parquesur), questa area necessitava di un ambiente più ampio per soddisfare la crescente domanda. Adesso, il negozio si posiziona tra i più rilevanti della zona, competendo direttamente con i negozi principali della Gran Vía e di Salamanca.

L’aumento della superficie, che raddoppia rispetto all’area precedente, consente di offrire una gamma di prodotti notevolmente più ampia, che spazia dalla moda per tutta la famiglia a articoli di bellezza e per la casa. Tutto ciò mantenendo il cuore di Primark: qualità e stile accessibili a tutti.

Innovazione con le casse self-service

Una delle principali novità di questo negozio è l’introduzione delle casse self-service. Sebbene continuino a esserci le casse tradizionali, questa innovazione rappresenta un cambiamento significativo nel modello di business di Primark, poiché agevola gli acquisti veloci e riduce i tempi di attesa. Questo sistema, già applicato con successo in altri mercati, fa il suo debutto in Italia con questa riapertura.

Impegno per la sostenibilità

Oltre all’innovazione tecnologica, Primark è impegnata a diventare più sostenibile. Secondo il suo ultimo report, oltre il 66% dei suoi capi è già realizzato con materiali riciclati, con l’obiettivo di raggiungere il 100% entro il 2030. Questo impegno si riflette anche nei nuovi negozi, progettati per essere più ecologici ed energeticamente efficienti.

Riapertura strategica in vista delle festività

La scelta del 5 dicembre come data di riapertura non è casuale. Coincide con l’inizio del ponte della Costituzione, un periodo di grande afflusso nei centri commerciali, e con l’arrivo del Natale, quando Primark diventa un punto di riferimento per chi cerca moda festiva e a prezzi accessibili.

I maglioni natalizi della marca, che combinano design e comfort, sono tra le proposte più apprezzate, insieme a collezioni esclusive firmate da noti stilisti. Inoltre, il nuovo spazio offre una vasta selezione di accessori, calzature e abbigliamento elegante, ideale per le cene e le celebrazioni di questo periodo.

Primark continua a stupire, e questa riapertura si preannuncia come un grande successo. Con un’area ampliata, tecnologia all’avanguardia e un’offerta irresistibile, il negozio di Parquesur diventerà un nuovo punto di riferimento per gli appassionati della moda. Assolutamente da visitare per chi cerca le ultime tendenze a prezzi imbattibili.