Primark: Il marchio ha appena lanciato un costume da bagno ispirato al film Barbie, tuffati nella tendenza del 2023!

Il film Barbie, con la favolosa Margot Robbie nel ruolo principale, sta facendo molto parlare di sé dal suo uscita nel 2023.

Primark, sempre al passo con le tendenze, ha colto l’occasione lanciando un costume da bagno ispirato a questo successo cinematografico. Quindi, immergiamoci nei dettagli di questa nuova chic novità!

Primark: il maestro delle tendenze!

Da alcuni mesi, il colore rosa, simbolo emblematico di Barbie, ha riconquistato il podio grazie al film con Margot Robbie e Ryan Gosling. Il fenomeno Barbie ha conquistato grandi marchi come H&M, Kiabi e naturalmente Primark.

L’effervescenza intorno alla famosa bambola di Mattel è alimentata da una campagna di marketing astuta. I riferimenti al film sono abbondanti e Primark, vero esploratore delle tendenze, non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di partecipare alla febbre di Barbie.

Anche altri marchi, come Kiabi, si sono uniti alla moda di Barbie, con collezioni varie, inclusa una maglietta “Ken” per uomini. Il lungometraggio ha ispirato veramente grandi idee nel mondo della moda!

Da Primark, la collezione capsule in omaggio a Barbie sta riscuotendo grande popolarità. L’azienda irlandese ha creato una varietà di abbigliamento ispirata al film, ma un particolare capo attira l’attenzione: il famoso costume da bagno. Facciamo uno zoom su questo articolo che ha fatto sensazione!

Un costume da bagno fedele a quello del film!

L’emergere di collezioni ispirate a Barbie è diventato una pratica comune. Primark, tuttavia, ha deciso di distinguersi offrendo un capo direttamente visto nel film.

Ricordate la scena con i pattini in cui Margot Robbie indossava un costume da bagno multicolore? Questo outfit fa parte della collezione di Primark, arricchita e diversificata con cappellini, ciabatte e persino un vestito rosa che richiama la famosa bambola. Ci sono anche vestiti più classici come una maglietta nera oversize, a contrasto con il rosa predominante.

Primark è riuscita veramente a trasportare l’universo del film nella vita reale, permettendo a ognuno di adottare uno stile molto Barbie. Quindi, siete pronti a dirigervi verso il marchio irlandese per un nuovo look?

Primark: la tendenza Barbie a un prezzo accessibile!

Primark delizia i fan di Barbie con questa nuova collezione. Il film continua a far parlare di sé e il numero di fan non fa che aumentare. Adottare lo stile Barbie non è mai stato così conveniente!

Il famoso costume da bagno simile a quello indossato da Margot Robbie da Primark costa solo 16 €. Questa tendenza è pronta a conquistare l’estate e sicuramente incontrerete donne che sfoggiano presto questo costume da bagno multicolore in spiaggia!

Primark conferma ancora una volta la sua capacità di seguire le tendenze, ispirandosi al film di Barbie per creare capi affascinanti. Che siate fan del film o semplicemente alla ricerca di un costume da bagno chic, la collezione di Primark ha tutto per soddisfare la vostra voglia di rosa. E con prezzi così convenienti, perché non aggiungere un tocco di Barbie al vostro guardaroba estivo? Il costume da bagno di Primark ispirato al film di Barbie vi aspetta!