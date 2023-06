Primark Home scatena la follia con i bicchieri che sembrano usciti da Maisons du Monde.

Se hai voglia di acquistare qualche novità per la casa e darle una rinfrescata in questa stagione dei saldi, niente di meglio che procurarsi dei bicchieri che sembrano provenire da Maisons Du Monde ma che troverai in Primark Home. Dei bicchieri il cui design ha scatenato la follia tra i clienti dell’azienda irlandese, ma che inoltre hanno un prezzo che non ti aspetti.

Primark trionfa con i suoi nuovi bicchieri

Nonostante sembri sempre che sia l’abbigliamento il grande protagonista nei negozi Primark, è vero che anche le proposte per la casa hanno trovato un loro posto e infatti, la sezione di Primark Home non smette mai di sorprenderci ogni stagione. In questa occasione sono stati dei bicchieri venduti in pacchi a provocare la “follia” e anche se in Primark non troverai grandi cartelloni di saldi, è vero che il loro prezzo li rende irresistibili.

Come puoi vedere nella foto in alto, si tratta del pack di 2 bicchieri in vetro nero affumicato. Dei bicchieri che emanano eleganza e che sono perfetti per la stagione primavera-estate (immagina quanto belli saranno sulla tavola del tuo terrazzo), ma è ora che tutti se li stanno comprando prima che finiscano.

Il loro design sofisticato li rende quasi pezzi unici sulla tua tavola. Sicuramente nessuno dei tuoi ospiti li passerà inosservati poiché grazie alla loro forma e all’effetto affumicato provocheranno grandi commenti come se avessi appena messo dei bicchieri provenienti da Maisons Du Monde o da marchi molto più costosi.

In realtà, sono bicchieri molto economici che dall’altro lato hanno una qualità molto buona e che puoi lavare senza problemi in lavastoviglie o usare nel microonde. Si vendono in pacchi di due unità come abbiamo già detto e il loro prezzo è di 5 euro.