Primark fa un successo con la tuta corta in denim ideale per l’estate.

Primark fa un successo con la tuta corta in denim ideale per...

Esiste sempre qualcosa che potrebbe piacerti da Primark. Non perdere ad esempio la tuta corta in denim che indosserai quest’estate.

Vedrai che è conveniente, come tutto ciò che c’è in questo negozio. E che al momento è possibile acquistarlo solo online. Non perdertelo, è per te!

La tuta corta ideale per l’estate: te la prendi

È in tessuto denim e a manica corta. E vedrai che le tute in denim non passano mai di moda.

Come altri articoli di questo tipo, è realizzato con un minimo del 50% di cotone proveniente dal Programma di Cotone Sostenibile di Primark. In questo modo hai un capo conveniente e anche sostenibile, potendo pensare all’ambiente e alla sua protezione.

Secondo Primark stesso, quando si parla di Primark Cares si fa riferimento all’impegno di migliorare ogni giorno, producendo prodotti più sostenibili che tutti possano permettersi, riducendo il nostro impatto sul pianeta e sostenendo i mezzi di sussistenza delle persone che producono i nostri abiti.

Per questo spiegano che vogliono che le persone si sentano bene per gli indumenti che indossano, per i materiali con cui sono fabbricati e per come sono fabbricati, oltre ad avere un buon aspetto. Con questi prodotti e i loro materiali, Primark si impegna a contribuire ai mezzi di sussistenza di chi produce i suoi capi. Collaborano quindi in modo molto stretto con i fornitori e le loro fabbriche. Li visitano sempre, almeno una volta l’anno, per assicurarsi che le nostre norme siano rispettate.

Cura della tuta

Devi sapere che puoi lavare il capo prima di indossarlo per la prima volta. E poi lavare a temperatura massima di 40 C; non lavare a secco e non asciugare in asciugatrice.

Molti accessori

Per aggiungere accessori a questa tuta, puoi acquistare una varietà di capi che trovi nello stesso negozio. C’è di tutto, dai cappelli, ai sandali, passando per zeppe e scarpe con i tacchi, braccialetti e collane.

Dove acquistarlo e prezzo

Il prezzo di questa tuta in denim è di 22 euro. e ci sono diverse taglie: dalla 32 alla 48, molta ampiezza per poter prendere quella che vuoi. Ora sai che puoi vederlo da qui e verificare se è disponibile nel negozio più vicino.

Ebbene, come sai, Primark ha solo negozi fisici e anche se hanno annunciato un negozio online, non è ancora disponibile. Se vedi questa tuta, come raccomandazione, prendila perché potrebbe esaurirsi presto.

