Primark crea una replica della crema miracolosa diventata virale e la vende a 5 euro.

Il settore dei cosmetici è uno dei più produttivi attualmente sul mercato, che suscita un grande interesse in milioni di persone che ogni giorno acquistano e utilizzano determinati prodotti, con la spesa che ne deriva e che consente ai marchi produttori di ottenere grandi numeri di vendite e profitti. Oggi ti mostriamo una base viso di Primark che sta facendo un successo di vendite poiché è una copia incredibile di una delle creme più costose e lussuose sul mercato ma a un prezzo stracciato… affrettati che vola!.

Primark ha nel suo catalogo una sezione interessante di bellezza che cresce costantemente, occupando già un’area importante all’interno dei suoi negozi grazie al successo di praticamente tutto ciò che mette in vendita. Il negozio irlandese conta già più di 50 negozi in Italia e oltre 400 in tutto il mondo, essendo il Regno Unito il paese con il maggior numero, con un numero che supera i 190.

La base viso di Primark che clona quella di Bobbi Brown

Si tratta di PS Prep + Perfect Vitamin Enriched Moisturizing Primer, una base viso con cui Primark ha realizzato una copia spettacolare della base viso arricchita con vitamine di Bobbi Brown, una delle migliori sul mercato e che puoi portare a casa nella versione low cost del negozio irlandese a soli 5 euro, mentre il prezzo dell’originale è di 50 euro. Una meraviglia che costa 10 volte meno e che ne vale davvero la pena.

Questa fantastica base viso di Primark è ideale per te per molte ragioni, a cominciare dal fatto che è perfetta se ami il trucco ma non hai un budget elevato da spendere sulle migliori marche, poiché otterrai davvero ottimi risultati con essa. Un prodotto che è diventato virale sui social media grazie ai risultati eccellenti che fornisce, curando e preparando la tua pelle affinché il trucco appaia migliore che mai e possa essere sempre idratata e nelle migliori condizioni.

Questo prodigio di prodotto è una base viso arricchita con vitamine che è già disponibile in tutti i negozi Primark e nonostante il suo prezzo molto basso rispetto all’originale, ha molte caratteristiche in comune che la rendono una scelta molto interessante, persino il packaging è molto simile. Tra i suoi ingredienti troverai olio di avena e burro di karitè, molto benefici per la pelle e di grande aiuto nel mantenere la barriera idrica della pelle a livelli ottimali e salutari. Contiene anche vitamina E, vitamina C e niacinamide.