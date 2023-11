Primark ci incanta con la sua ultima collezione di stoviglie virali che vorrai per le tue cene di Natale.

Direttamente dalla sezione casa di Primark, arriva un prodotto che ci ha di nuovo lasciato a bocca aperta. La lavagna virale con cui Primark ci fa innamorare e che è perfetta per le tue cene di Natale. Prendi nota, perché non vorrai restarne senza.

Primark ci fa innamorare con la sua ultima lavagna virale

Tra i tanti prodotti che stanno spopolando da Primark in questi giorni, un piatto in particolare sta andando esaurito in pochi istanti. Si tratta del piatto piano con effetto festonato. E ovviamente, non è un piatto qualsiasi, è il piatto di cui hai bisogno per stupire alle tue cene natalizie. Perché? Perché ha quel tocco festivo che tutti stavamo desiderando avere sulla nostra tavola!

Hai già dato un’occhiata? È come se Primark avesse preso la tendenza della moda del festonato e volesse portarla su questo piatto per un risultato davvero spettacolare e brillante che ci permette di avere un piatto ideale per qualsiasi menù che servirai questa Natale.

Ma attenzione, non è solo una questione di stile. Questo piatto non solo è bello, ma è anche fatto al 100% di ceramica gres. Sì, hai letto bene, ceramica gres! Cosa significa? Che non è bello solo fuori, ma è anche resistente dentro. Niente piatti che si rompono al minimo colpo, questo è il vero guerriero della tavola.

E parliamo del colore, quella tonalità crema è come il fondo perfetto per far risaltare le tue creazioni culinarie. Da un piatto di carne o pesce a degli sfiziosi canapé, tutto sembra ancora più delizioso quando viene servito su questo piatto.

E che dire di quel rilievo con texture? È il dettaglio che fa la differenza. Non è liscio e noioso, è tutto il contrario. È come quelle texture che si trovano nei piatti di stile vintage che tra l’altro sono anche tendenza questa stagione.

E ora, la domanda del milione: quanto costa questa meraviglia? Preparati perché resterai sorpreso, solo 6,00 €! Sì, hai letto bene. Per meno di quello che ti costa un caffè in qualche caffetteria di moda, puoi portare a casa il piatto con effetto festonato e trasformare le tue cene in un evento di cui tutti parleranno.

Ti chiedi come abbinarlo? La risposta è semplice: con tutto. Questo piatto è così versatile che si adatta a qualsiasi stile di tavola. Dal più minimalista al più bohémien, questo piatto è perfetto. Inoltre, chi ha detto che hai bisogno di un’occasione speciale per sfoggiarlo? Rendi ogni pasto speciale, te lo meriti!

Non perdertelo! Il piatto piano con effetto festonato di Primark è come il biglietto di prima classe per le tue cene. Ma è anche un piatto che puoi abbinare anche ad altri prodotti della stessa linea di Primark, poiché in questo negozio vendono anche il set di tre ciotole festonate con lo stesso design e colore a soli 5 euro, e la ciotola grande per la pasta che è completamente uguale e il cui prezzo è di 7 euro.

Quindi, ora lo sai, se vuoi essere l’invidia dei tuoi ospiti in queste feste, il piatto piano con effetto festonato di Primark è il tuo migliore alleato. Non è solo un piatto, è una dichiarazione di stile e buon gusto a cui puoi aggiungere anche quegli altri prodotti festonati della stessa collezione che abbiamo menzionato. E ricorda, non si tratta solo di cosa metti in tavola, ma di come lo metti. Brilla con Primark e trasforma le tue cene in una vera festa!.