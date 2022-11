Primark annuncia un aumento dei prezzi della sua collezione autunno/inverno a causa delle pressioni inflazionistiche

La catena tessile Primark Associated British Foods, di proprietà dell’azienda, ha annunciato martedì, in occasione della presentazione dei risultati semestrali, che attuerà aumenti di prezzo su alcuni dei suoi prodotti a causa dell’aumento vertiginoso dell’inflazione negli ultimi mesi. “Le pressioni inflazionistiche sono tali che non possiamo compensarle tutte con i risparmi sui costi, quindi Primark attuerà aumenti di prezzo selettivi su alcuni articoli dell’autunno/inverno”, ha ammesso. George Weston Il retailer ha registrato un utile operativo rettificato di 491 milioni di euro nei primi sei mesi del suo esercizio finanziario (ottobre-marzo), quasi dieci volte l’utile di 43 milioni di sterline registrato dalla multinazionale nello stesso periodo dell’anno scorso e il 29% in più rispetto all’utile di 381 milioni di euro dell’ultimo esercizio completo.Nel primo semestre del suo esercizio finanziario, Primark ha registrato vendite per 4.203 milioni di euro, il 58,6% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il miglioramento della performance della catena nel confronto anno su anno riflette il fatto che tutti i negozi Primark erano aperti alla fine del periodo e, con piccole eccezioni, sono rimasti aperti per l’intero semestre, rispetto ai lunghi periodi di chiusura del periodo precedente. Regno Unito y Europa Nel frattempo, il retailer ha sottolineato i progressi nella trasformazione della sua capacità digitale con il lancio di un nuovo sito web nel Regno Unito all’inizio di aprile, con l’obiettivo di lanciare il nuovo sito in tutti i mercati Primark entro l’autunno. Il retailer continua inoltre a portare avanti la sua ambizione di aumentare la propria rete di negozi di 530 nuovi punti vendita nei prossimi cinque anni. A questo proposito, oltre ai mercati in crescita per Primark, come. Stati Uniti, Francia, Italia e Iberia La catena prevede di entrare nei nuovi mercati della Romania e della Slovacchia durante l’anno fiscale in corso, portando così la presenza internazionale dell’azienda a 16 mercati diversi.