Prezzi chilometrici per le nuove stoviglie Ikea: ecco il costo.

La vajilla è uno dei componenti più importanti in una casa, essenziale per avere piatti su cui servire i pasti o bicchieri in cui servire le bevande. Oggi ti mostriamo una incredibile novità di Ikea per la vajilla che ti innamorerà appena la vedrai e che è così a buon mercato che vorrai comprarla a dozzine…sbrigati che vola!

Ikea offre nel suo ampio catalogo una grande varietà di prodotti per creare un servizio completo e di stile per la tua casa, con differenti design per pezzi come piatti, bicchieri, vassoi, insalatiere, ciotole, ecc. Il negozio svedese sa che questi prodotti sono molto richiesti, per cui si impegna a fornire molte alternative al cliente.

I nuovi bicchieri di Ikea che sono un successo di vendite

Si tratta del bicchiere SOMMARFLOX, un nuovo set di bicchieri che è un vero successo di vendite grazie al suo design e al suo prezzo, tra le altre cose, un bicchiere semplice che è perfetto per l’uso quotidiano e che è decorato con motivi dalle tonalità terrose, lilla e blu che ricordano pietre e fiori, un design ideale per questa stagione dell’anno. È disponibile in un set di 4 unità che ha un prezzo di 5,99€, un vero affare che non puoi lasciarti sfuggire.

Questi nuovi bicchieri di Ikea hanno una capacità di 30 cl, un design di Emma Prowse in esclusiva per il negozio svedese e che puoi scegliere in coordinato con tutta la gamma SOMMARFLOX, in cui troverai anche tovaglioli, vassoi, tovaglie e tovagliette. Sono bicchieri ideali per dare un tocco di stile e colore alla tua tavola, qualcosa che senza dubbio è quasi indispensabile in questa stagione.

Realizzati in vetro e laccati, hanno un’altezza di 9 cm e sono adatti per il lavaggio in lavastoviglie, il che risulta molto interessante, anche se non è raccomandabile abusarne poiché si consumano più velocemente, soprattutto la parte del design. L’uso più consigliato per questi bicchieri è per servire l’acqua, poiché sono della forma abituale per questa bevanda, ma ovviamente puoi usarli per servire qualsiasi altra bevanda ti piaccia.

Se quest’estate vuoi dare alla tua tavola un tocco diverso, divertente, colorato e di design, non c’è dubbio che questi nuovi bicchieri di Ikea sono perfetti per farlo, e per il prezzo che hanno ne vale davvero la pena. Buoni, belli e convenienti…non si può chiedere di più!