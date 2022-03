Presto potrai inviare file fino a 2GB tramite Whatsapp

WhatsApp ha modificato un limite sulla sua piattaforma per consentire l’invio di file e documenti di dimensioni maggiori, fino a 2 GB, come parte di un test iniziato con utenti in Argentina.

L’app di messaggistica consente di inviare file fino a 100 MB attraverso le chat, un limite insufficiente in un contesto di lavoro a distanza e di relazioni a distanza che a volte richiede maggiore libertà nell’invio dei documenti.

È proprio a questa richiesta avanzata dagli utenti che WhatsApp sta ora cercando di rispondere, e per questo è iniziata un test in Argentinaper il quale il limite di dimensione del file va da 100 MB a 2 GB, come confermato dall’azienda a EP.

Il test è stato attivato per gli utenti di questo paese americano, ma i contatti a cui inviano file fino a 2GB possono provenire da qualsiasi parte del mondo. Possono accedervi dalle app Android e iOS e dalle versioni Web e desktop.