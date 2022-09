Pressione affinché i test di diagnosi precoce raggiungano gli ospedali

Il Alzheimer colpisce circa 800.000 spagnoli, secondo la Società Spagnola di Neurologia (SEN). In Catalogna ce ne sono alcuni 90.000 pazienti. Ogni anno in Spagna vengono diagnosticati circa 40.000 nuovi pazienti, afferma il SEN, ma anche così tra il 30% e il 40% dei casi totali non sono diagnosticati perché i confini tra questa malattia e altre demenze non sono sempre chiari.

Tuttavia, negli ultimi anni, la ricerca ha fatto un “grande balzo”. diagnosi precoce della malattia, secondo il direttore della Fondazione Pasqual Maragall, Arcadia Navarro. E, nello specifico negli ultimi mesi, ci sono stati Avanzamenti tecnici che consentono di rilevare l’Alzheimer con un “semplice” test. Secondo questa entità, 2050 il numero di casi di Alzheimer potrebbe triplicare nel mondo a causa dell’invecchiamento della popolazione.

Uno studio condotto da Fondazione Pasqual Maragall, l’Hospital del Mar Medical Research Institute (IMIM) e l’Università di Göteborg (Svezia) identificati nel due agosto nuovi biomarcatori del sangue che catturano meglio i primi segni dell’Alzheimer. Si tratta del biomarcatori del sangue p-tau 217 e p-tau231adatto per indicare cambiamenti cerebrali correlati a proteina amiloide nelle persone che non mostrano ancora sintomi cognitivi, in modo che possa essere rilevato precocemente se una persona già nella mezza età ha a alto rischio di sviluppare la malattia.

“Prima che questa proteina potesse essere rilevata solo attraverso tecniche molto costose. E, invece, ora ci sono stati progressi tecnici che consentono di rilevare la malattia con un semplice esame del sangue. Questa tecnica deve ancora raggiungere la pratica clinica, al momento è fatta solo negli studi scientifici, ma Questa diagnosi precoce è molto importante”, Navarro fa notare. L’Alzheimer è il principale causa di demenza neurodegenerativa nel mondo.

Inoltre, Navarro fa notare che si tratta di a “malattia silenziosa” che, prima di manifestare “qualsiasi sintomo clinico”, inizia già a generare a “deterioramento neuronale”, qualcosa che può succedere “circa 15 o 20 anni” prima di manifestarsi. La Fondazione Pasqual Maragall, afferma Navarro, chiede che queste nuove tecniche di analisi del sangue diventino parte della pratica clinica il prima possibile.

Lo stima il SEN L’80% dei casi di Alzheimer che sono ancora lievi non sono diagnosticati e questo impedisce l’inizio precoce di trattamenti farmacologici e non che rallentano il deterioramento cognitivo e controllano i disturbi comportamentali.

Ora la finestra “terapeutica” è stata aperta perché i medici possono rilevare persone a rischio di sviluppare la malattia “molto prima”. “Questo è molto importante perché Non esiste nemmeno un trattamento farmacologico. contro l’Alzheimer [una vez ha sido diagnosticado]”, Aggiungere.

Sì, alcuni farmaci, come gli anticorpi monoclonali, vengono testati su persone i cui sintomi sono molto lievi. Secondo Navarro, c’è “speranza per il futuro” perché ci sono attualmente più di 100 molecole con potenziale terapeutico per l’Alzheimer.

Intervento negli stili di vita

Ma, inoltre, un’altra delle grandi scoperte degli ultimi anni nel campo dell’Alzheimer è la dimostrazione di come “interventi” sullo stile di vita possono rallentare la malattia. “Lo calcoliamo, intervenendo nel stili di vita, potremmo evitare anche 40% delle diagnosi”, Navarro fa notare. Cita come esempio i paesi nordici, che anni fa hanno creato programmi di salute cardiovascolare e che ora stanno vedendo come questi “risultano” in una migliore “salute del cervello” della sua popolazione.

L’Alzheimer è una malattia senza cura, ma ci sono “chiare dimostrazioni”, secondo il direttore della Fondazione Pasqual Maragall, che curando una serie di fattori modificabili (come la dieta, il uso di tabacco, il di alcol) migliora non solo la salute cardiovascolare, ma anche cerebrale. “Questo è qualcosa che era sospettato, ma è stato mostrato relativamente di recente”, afferma Navarro.