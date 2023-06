Preparati al meglio per andare in spiaggia quest’estate con Ikea: I migliori prodotti per trascorrere una fantastica giornata.

L’estate si avvicina sempre di più e con il bel tempo arrivano nuovi colori che ci riempiono di energia e vitalità, allontanandoci dalle tonalità scure che solitamente indossiamo durante i mesi freddi. E non stiamo parlando solo dei nostri capi di abbigliamento, ma anche di proposte di accessori e oggetti come quelli di Ikea per godersi una stagione di relax con tutti i comfort.

Perché, se possiamo scegliere, sarà sempre meglio farlo con tonalità colorate e nel negozio di Ikea abbiamo tutto direttamente dalle loro grandi carte vincenti e novità per trascorrere le nostre giornate di sole e calore con un look diverso. Parliamo delle novità appena arrivate alla catena svedese, perfette per alleggerire le nostre giornate. Ad esempio, la loro dondola o sedia pieghevole.

Un look diverso per goderti l’estate con le idee di Ikea

È bello decorare la casa con pezzi suggestivi e che portano qualcosa di nuovo, e se è per le stagioni primaverili ed estive, ancora meglio. Ma possiamo anche pensarci per i giorni in cui siamo fuori, sia per i momenti in piscina che per i giorni in spiaggia. Possiamo quindi goderci meglio i nostri momenti di relax e divertimento con alcuni pezzi consigliati da Ikea.

Sol verano Ikea novedades color

Quindi possiamo dirlo forte e chiaro: sarà il nostro miglior periodo, quello di godere del sole, della piscina e della spiaggia. Quindi l’unica cosa di cui dobbiamo preoccuparci è preparare l’asciugamano e il costume da bagno, perché il bello è già qui. E per farlo completamente, niente di meglio delle considerazioni che troviamo nel catalogo online di Ikea, che ora ha per noi una fantastica sedia estiva, la Strandon, a 25 euro.

La sedia Strandon di Ikea ha tutto per il tuo relax

Quello che abbiamo in questo momento è l’opportunità di acquistare diversi pezzi per goderci la spiaggia e i momenti di divertimento con i nostri cari. E qui da Ikea abbiamo delle carte vincenti come la sempre richiesta (e salvavita) sedia da spiaggia che fa parte delle migliori idee per uscire la domenica e durante le nostre vacanze. Parliamo della sedia Strandon, che è di colore verde e bianco.

Silla verano verde ikea Strandon

È quindi una sedia che ha tutto, una soluzione perfetta perché è ideale da portare in spiaggia o in pic-nic grazie al suo design slanciato e leggero e alla sua pratica tasca. Di dimensioni compatte, sotto il sedile della sedia c’è una tasca nascosta con cerniera in cui puoi riporre i tuoi oggetti di valore. Di dimensioni compatte, ha delle misure molto pratiche che la rendono facile da trasportare grazie alle maniglie sui lati.

La sedia a dondolo rosa Tumholmen Ikea

Una poltrona da giardino è la chiave del comfort per uno spazio esterno, perfetta per parlare, giocare o semplicemente sdraiarsi mentre si gode l’aria aperta. Ma Ikea ha fatto in modo che siano altri modelli e design a guadagnare grande protagonismo. Qui parliamo di una sedia a dondolo, il modello Tumholmen, che è una delle migliori carte vincenti in questo momento per godersi l’estate con tutti i comfort possibili.

Mecedora rosa Ikea Tumholmen

Anche piena di colore come abbiamo visto con la precedente sedia verde che abbiamo menzionato, ora abbiamo questa sedia a dondolo nei toni rosa per rilassarsi. La vediamo attraverso un design semplice con seduta in tessuto, impermeabile e facile da curare che attirerà tutti gli sguardi e darà un tocco accogliente al tuo spazio all’aperto, anche se puoi usarla anche in casa. Con uno schienale alto che offre un supporto ottimale per la testa, costa 70 euro.

La borsa termica Sommarflox per i giorni in spiaggia

Potere godere del tuo piatto preferito a una temperatura ottimale o di una bevanda rinfrescante in una giornata in spiaggia è possibile con un accessorio pratico e semplice come una borsa termica e da Ikea ora abbiamo una di grande interesse per tutti. Parliamo della migliore soluzione, il modello Sommarflox, che all’interno è dotato di rivestimenti che funzionano come isolanti termici, oltre a disponere di molti scomparti extra per trasportare comodamente tovaglioli o bicchieri, ad esempio.

Bolsa refrigeración Ikea