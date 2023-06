Prepara i tuoi frullati mattutini come un professionista con l’aiuto di Ikea.

Non è che Ikea si sia dedicata alle bevande, almeno non strettamente parlando. Ma dobbiamo dire che la catena svedese, nel suo nuovo sforzo di offrirci una vasta gamma di prodotti per la vita quotidiana, ha fatto un passo avanti per agevolarci in uno dei compiti che cerchiamo di fare al mattino ma che, per mancanza di tempo o perché non disponiamo degli strumenti adeguati, non sempre riusciamo a realizzare come vorremmo.

In questo senso, e come una delle idee che più ci ha sorpreso, ora dai negozi di Ikea possiamo avere tutto il necessario per iniziare la giornata con tutta l’energia possibile. In particolare, questo riguarda principalmente la preparazione di frullati che possono essere salutari, o almeno questo è l’intento migliore. Sono stati scelti appositamente per tutti noi e saranno la nostra soluzione più ricorrente in cucina.

Tieni a portata di mano il tuo frullato di frutta appena fatto con il set di campane per alimenti di Ikea

Ecco quindi che, nella sua massima espressione, ora potremo fare colazione con l’aiuto di Ikea, gustando una delle nostre deliziose preparazioni come facevano le nostre madri quando eravamo bambini. E non è che sia un compito molto complicato, dobbiamo solo farlo con gli strumenti giusti per ottenere un risultato eccezionale. Ed è per questo che ti presentiamo delle proposte originali direttamente dalla famosa catena gialla, come questa fantastica campana per alimenti.

Campana alimenti Ikea conservare

Quindi, un frullato verde al mattino sarà come una medicina quotidiana, ricco di vitamine, minerali e composti vegetali salutari. È energetico, stimola il sistema immunitario e aiuta a ridurre la stitichezza e l’infiammazione. Ed è delizioso. Per realizzarlo basta utilizzare strumenti come questa campana che consente di conservare il cibo e le bevande per un periodo di tempo più lungo. In un set da 3 pezzi, coprirà barattoli e contenitori. Costa 5 euro.

Il set di coltelli Fordubbla di Ikea

Per fare ciò, e come qualcosa che è anche molto apprezzato e considerato, che potremo trovare nel negozio di Ikea, per cucinare e preparare questi frullati avremo bisogno di diversi utensili e strumenti che rendano tutto molto più facile nella nostra vita quotidiana, e che ora sono disponibili nel modo migliore per la nostra cucina. Parliamo di un fantastico set di coltelli, il modello Fordubbla, di Ikea.

Juego cuchillos Ikea Fordubbla cocina

Sono una serie di coltelli affilati, resistenti e facili da mantenere, che hanno tutte le caratteristiche che un buon coltello dovrebbe avere. Se li affili regolarmente, ti accompagneranno per molto tempo. Inoltre, una caratteristica davvero pratica di questi coltelli è che grazie al loro buon design e al materiale del manico, ognuno di essi sarà facile da impugnare. Sono molto ben disposti per tagliare ogni tipo di alimento e costano 4 euro.

Il bicchiere Pokal di Ikea in vetro di diversi colori

Allo stesso tempo, non possono mancare in casa nostra e nella nostra cucina altri elementi essenziali come i bicchieri, questa volta i bicchieri da Ikea in vetro temperato, chiamati Pokal, come puoi vedere nell’immagine. Dei bicchieri che saranno la nostra migliore scelta per ognuno di noi, anche perché hanno le misure perfette per godersi la colazione e le bevande con la giusta capacità.

Porkal vaso Ikea cucina

Inoltre, piaceranno sicuramente ai nostri ospiti grazie alla loro bell’estetica, hanno un design classico e sono adatti sia per le bevande fredde che calde. Inoltre, se dovesse essere necessario scaldare la bevanda, come ad esempio caffè, tè o tisane, è anche molto adatto per metterlo in microonde e gustarlo in casa o in terrazza. Disponibile in vari colori, ha un prezzo di 0,75 euro l’unità presso Ikea.

Il portaghiaccio Sursot di Ikea

I portaghiaccio di una volta sono migliorati molto negli ultimi anni, e dal negozio di Ikea abbiamo una delle migliori e più attuali idee per questo tipo di utensili. Si tratta del modello Sursot, che fa parte di quelli con cui riusciamo a creare autentici cubetti di ghiaccio a velocità record semplicemente riempiendoli d’acqua e lasciandoli agire nel congelatore. Ha un prezzo di vendita di 1,50 euro.