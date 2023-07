Prepara deliziosi frullati naturali con questo apparecchio di Aldi

In estate tutti cerchiamo le stesse cose: piscina, spiaggia, giorni di riposo e bevande fresche. Per quanto riguarda queste ultime, come per tutto, dobbiamo dire che ciò che facciamo noi stessi, in modo artigianale, sarà sempre più buono di qualcosa che è già stato preparato e chiaramente di altre preparazioni artificiali. Per questo motivo, ogni volta che si può, è meglio avere dispositivi per fare ricette proprie. E ora con Aldi, ancora meglio.

Perché proprio lì dove ce l’hanno, i supermercati Aldi ci hanno portato dalla loro terra d’origine, la Germania, una macchina che sarà lo strumento migliore per preparare i tanto alla moda frullati e smoothie dell’estate. Una macchina che, come si vede in queste righe, non ha nulla da invidiare ad altre marche più apprezzate, anzi. Infatti, sono già in molti a vederla come l’alternativa migliore ai frullatori di sempre.

Goditi i tuoi migliori frullati quest’estate con lo smoothiemaker di Aldi

Perché siamo sinceri: non è la stessa cosa mangiare o bere alimenti e bevande già preparati (e anche confezionati) rispetto a farlo con qualcosa che è uscito dalle nostre mani. Questo si può estendere a tutto, dai gazpacho della ricetta di nostra madre, ai dolci che facevamo con le nostre nonne… fino, ovviamente, ai frullati che sperimentavamo quando eravamo piccoli. Con Aldi e il suo smoothiemaker ce l’abbiamo.

Sì, nonostante il suo nome lungo, dobbiamo dire che questa non è altro che, come indicato dalla catena tedesca, una macchina per fare smoothie, i deliziosi frullati preparati a base di succhi e frutta che sono diventati molto popolari negli ultimi tempi e che sappiamo ti piaceranno molto. In questo senso, questo utensile da cucina fa parte del marchio Ambiano, che collabora con Aldi nei suoi elettrodomestici. Costa 15 euro.

Ricaricabile e portatile, basta riempire la macchina di Aldi con frutta e succo

Così, potremo mangiare in modo sano ma senza rinunciare al gusto che tanto ti piace. La stessa non è altro che un frullatore portatile, ricaricabile, che ha una capacità di 380 millilitri. È progettato per inserire la frutta tagliata, con o senza buccia, e tagliarla fino a ottenere una bevanda densa. Da lì puoi farlo in due modi diversi: aggiungendo ghiaccio o succo, latte o vegetale.

Funziona tramite una batteria, che si ricarica completamente in poche ore. In questo modo, e con il suo utilizzo, riusciremo a offrire frullati e smoothie freschi e al momento per tutta la stagione estiva e i giorni di sole e caldo. Quindi sembra una macchina perfetta per bere bevande salutari e rinfrescanti allo stesso tempo. Ha un design compatto per adattarsi ovunque in cucina e può essere lavata in lavastoviglie.