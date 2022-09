Preoccupazione per possibili casi di dengue autoctona a Barcellona

Gli epidemiologi lo sono “preoccupato” per il possibile Trasmissione comunitaria della dengue a Barcellona. “C’è un potenziale rischio della sua esistenza”, spiegano a questo giornale. In Barcellona c’è l’essere molti altri casi di dengue importati nelle persone che hanno viaggiato in paesi come Cuba, dove c’è un’epidemia di dengue. È una malattia virale trasmessa da zanzare tigre (che è presente in Catalogna dal 2004 e sta espandendo il Mediterraneo e la Penisola) e tipico delle aree tropicali e subtropicali del mondo. Il Agenzia di Sanità Pubblica di Barcellona (Aspb), a cui gli ospedali cittadini informano delle possibili diagnosi, si rifiuta di informarne.

Secondo ‘El País’, la Catalogna ha attivato i sistemi di sorveglianza per ‘Aedes albopictus’, popolarmente conosciuta come la zanzara tigre (che trasmette virus come dengue o Zika), dopo che un turista di 16 anni è stato ricoverato in ospedale in Francia per dengue dopo essere stato in vacanza in questa comunità. Cioè, sarebbe un possibile caso di dengue autoctona. Il ministero della Salute assicura che “al momento nessun caso di dengue a trasmissione autoctona è stato confermato in Catalogna”.

“La sorveglianza epidemiologica dell’Agenzia di sanità pubblica della Catalogna (Aspcat) lavora sul controllo delle malattie soggette a denuncia, come la dengue. In tutti i casi, l’investigazione”, affermano fonti del dipartimento, che specificano che “per problemi di privacy, non verranno forniti dettagli”.

Più dengue che mai

Il capo del servizio sanitario internazionale dell’Hospital Clínic, José Munoz, assicura che ogni anno ci siano casi di viaggiatori che provengono dall’estero con la dengue. Ma quest’anno si vede molti che vengono da Cuba. E, se vengono morsi da una zanzara locale, potrebbe essere che trasmettano la malattia a un’altra persona”, spiega. Muñoz chiama “monitora” l’infezione con questa “zanzara locale”. “Più la dengue dall’estero arriva in Catalogna, più è probabile che infetti una delle nostre zanzare locali e ci sarà una trasmissione nella comunità. Deve essere rilevata e controllata”, aggiunge.

Se il caso del turista francese fosse confermato, non sarebbe la prima volta che si verifica un caso di dengue autoctona in Catalogna. “Nel 2018 ci sono stati sei casi in Catalogna e nel 2019 uno. Poi siamo entrati nel periodo covid e niente più”, dice Muñoz.

La dengue include sintomo come mal di testa, dolori muscolari, nausea o vomito. Di solito è piuttosto lieve, ma nel 10% dei casi si verificano complicazioni che possono includere, ad esempio, danni neurologici.