“Preoccupato” Le Pain Quotidien apre ancora 15 sedi

Catena di panetteria belga Le Pain Quotidien è tornata sulla strada dell’espansione (apertura di quindici ristoranti nei prossimi sei mesi), ma si dice “preoccupata” per il futuro. Il suo obiettivo attuale è quello di finire l’anno senza perdite operative.

Il franchising è la strada da percorrere

Ci vorrà del tempo per riportare Le Pain Quotidien a una redditività sostenuta, ammette il CEO Annick Van Overstraeten. Per il momento, sarebbe abbastanza felice se l’anno in corso potesse essere chiuso senza perdite operative. Nei giornali economici De Tijd e L’Echo, ammette di essere preoccupata per i prezzi alle stelle di materie prime e salari. “Soprattutto in Europa, temiamo un resto dell’anno difficile”.

Tuttavia, la catena ha ritrovato la sua strada per crescere: nei prossimi sei mesi, la catena aprirà quindici ristoranti in franchising in paesi diversi come Grecia, Lussemburgo, Marocco, Arabia Saudita e Uruguay. Dopo il riavvio nel 2020, la catena è passata da ristoranti per lo più di proprietà a quelli in franchising e il numero dei primi è sceso da 160 a 60. Il gruppo americano Aurify Brands ha acquistato i ristoranti statunitensi della catena e ora si sta ulteriormente aggiungendo alla catena.