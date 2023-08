Prendi appunti per scegliere l’outfit per i tuoi appuntamenti estivi: 10 camicette di Sfera che fanno una bella figura

Prendi appunti per scegliere l’outfit per i tuoi appuntamenti estivi: 10 camicette...

Las blusas de Sfera que hacen tipazo te salvarán de más de un apuro, son las mejores compañeras de viaje posibles de un día a día cargado de acción. Vas a poder hacerte con un básico de cualquier armario con unos detalles que enamoran y destacan. La low cost por excelencia ha creado la colección de blusas más deseada, desde 9 euros puedes hacerte con alguna de ellas. Toma nota de esta colección de prendas con el sello de Sfera y elige la que más te guste.

10 blusas de Sfera que hace tipazo para tus citas de verano

9 euros cuesta una de las blusas más bonitas y baratas de la marca Sfera, en blanco y en negro es una auténtica joya del diseño que no puedes dejar escapar. Te combinará con todo.

Con los hombros al aire y un precioso estampado, esta blusa está de rebajas y cuesta solo 11 euros. Es una buena inversión para el final del verano y los días que ya están por llegar.

Otro básico de rebajas por menos de 10 euros. Es una increíble blusa con volantes de la que enamorarse. El estampado tribal es uno de los que esta temporada se lleva, queda bien y es bonito.

El verde lima es uno de los tonos de temporada que no puedes perderte. Un color que da vida a una blusa que queda ideal con vaqueros o bermudas. El precio rebajado de 11 euros nos hará desearla.

17 euros es el precio de una blusa satinada ideal para la oficina o para tomar algo en cualquier sitio. Una alternativa de lo más especial para los días de principio del otoño que están por llegar.

La camisa de pico con botones cuesta solo 17 euros por lo que podrás hacerte con un buen básico destinado a triunfar en todos los sentidos. La tienes en varios colores para elegir.

Menos de 20 euros cuesta una blusa negra con detalles bordados, es un buen aliado del estilo más auténtico. Una alternativa de Sfera que hace tipazo y está en color blanco.

11 euros cuesta esta blusa de encaje que quita el sentido, podrás conseguir una prenda que combina con todo. Con una falda o unos pantalones esta blusa destacará.

La blusa bordada de manga corta que cuesta menos de 10 euros y es un buen básico para destacar estos días de verano.

Son poco más de 11 euros los que cuesta esta blusa plisada perfecta para los primeros días de otoño. Está también en negro.

