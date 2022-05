Premier League: programma della domenica del campionato, orari di inizio, titolo, primi quattro e scenari di retrocessione

Dopo un programma congestionato, frenetico e spietato, tutto si riduce a questo: la domenica del campionato in Premier League. Tutte e 20 le squadre saranno in azione per 10 partite contemporaneamente con così tanto ancora da decidere. Il titolo sarà vinto dal Manchester City o dal Liverpool, sono in gioco posti europei e ancora un’altra squadra sarà retrocessa dalla massima serie mentre Leeds, Everton e Burnley puntano alla sicurezza.

In vista di quella che sarà sicuramente una domenica selvaggia, ecco tutto da sapere:

Programma della Premier League e come guardarlo

Tutte le partite iniziano alle 11:00 ET

Arsenal-Everton,

Brentford contro Leeds

Brighton contro il West Ham

Burnley contro Newcastle

Chelsea-Watford

Crystal Palace contro Man United

Leicester City contro Southampton

Liverpool contro i lupi

Man City contro l’Aston Villa

Norwich contro Tottenham

Nota: i palinsesti TV devono ancora essere annunciati a partire da mercoledì.

Classifiche e scenari della corsa al titolo della Premier League

È una corsa a due cavalli per il titolo, come lo è stata da quando il campionato è iniziato ad agosto. Il Manchester City è stato il favorito per tutto il tempo con il suo incredibile attacco e ora è sul punto di vincere due campionati consecutivi. Entrano nell’ultima giornata con un punto di vantaggio e, anche se finissero a pari punti con il Liverpool, il titolo sarebbe comunque loro con ogni probabilità grazie al differenziale reti.

1. Manchester City, 90 punti (+72 GD)

2. Liverpool, 89 punti (+66 GD)

Il Manchester City vince il campionato con…

o

Pareggio contro Villa e Liverpool pareggio contro i lupi

o

Perdita del Liverpool contro i lupi

Il Liverpool vince il campionato con…

Vittoria contro Wolves e Man City pareggia o perde contro Aston Villa

o

Pareggio contro Wolves e Man City perde contro l’Aston Villa con il Liverpool che supera il vantaggio del differenziale reti

I primi quattro

Il Chelsea ha timbrato il biglietto per la UEFA Champions League, quindi ora si tratta di chi finirà quarto. Dipende da due rivali in Tottenham e Arsenal, con gli Spurs che hanno schiacciato i Gunners 3-0 la scorsa settimana per saltarli in classifica. L’Arsenal sta uscendo da una sconfitta a Newcastle che ora vede loro bisogno di aiuto per qualificarsi per la Champions League.

3. Chelsea, 70 punti (+42 GD)

4. Tottenham, 68 punti (+24 GD)

5. Arsenal, 66 punti (+9 GD)

Il Tottenham si qualificherà all’UCL con…

o

Un pareggio contro il Norwich, a patto che l’Arsenal non vinca e superi il differenziale di -15 gol

o

Un pareggio o una sconfitta dell’Arsenal

Quindi quasi sicuramente un pareggio per gli Spurs sarà sufficiente.

L’Arsenal si qualificherà per l’UCL con…

Una vittoria sull’Everton e una sconfitta sul Tottenham

o

Una vittoria sull’Everton, un pareggio del Tottenham e i Gunners che compongono il differenziale di -15 gol

Europa League e Conference League

Questa gara è un po’ più chiara poiché Arsenal e Manchester United sembrano diretti alla UEL. C’è una piccola possibilità che il West Ham possa tornare di nascosto in Europa League. Ecco come appare.

5. Arsenal, 66 punti (+9 GD)

6. Manchester United, 58 punti (+1 GD)

7. West Ham, 56 punti (+11 GD)

L’Arsenal si qualificherà all’Europa League con…

Un pareggio o una sconfitta contro l’Everton

o

Una vittoria contro l’Everton combinata con una vittoria del Tottenham

o

Una vittoria contro l’Everton, un pareggio per il Tottenham e i Gunners che non riescono a recuperare il differenziale di -15 gol

Il Manchester United si qualificherà all’Europa League con…

Una vittoria contro il Crystal Palace

o

Se il West Ham non riesce a battere il Brighton

Il West Ham si qualificherà all’Europa League con…

Una vittoria combinata con un pareggio o una sconfitta dello United

Battaglia per la retrocessione

Tre squadre competono per due posti in Premier League, poiché una di Everton, Leeds e Burnley scenderà in seconda divisione. L’Everton è nel punto più invidioso con due punti di vantaggio, ma le cose possono cambiare in un caso. Sia Burnley che Everton hanno una partita in più da giocare, con Burnley che affronterà l’Aston Villa giovedì, mentre l’Everton giocherà il Crystal Palace lo stesso giorno. Gli scenari specifici per sopravvivere alla retrocessione la domenica del campionato dipenderanno da ciò che si svolgerà giovedì. Ma sappiamo che una sola vittoria per l’Everton nelle ultime due partite sarà sufficiente. Burnley avrà bisogno di almeno un punto in più per avere una possibilità.

16. Everton, 36 punti (-20 GD)

17. Leeds, 35 punti (-38 GD)

18. Burnley, 34 punti (-18 GD)

19. Watford, 23 punti (Retrocesso)

20. Norwich, 22 punti (Retrocesso)