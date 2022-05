Powell (Fed) prevede ulteriori rialzi dei tassi di 50 punti nei prossimi due incontri

Il presidente del Riserva Federale (Fed) dagli Stati Uniti, Girolamo Powellha spiegato che esiste un ampio sostegno tra i Comitato federale del mercato aperto (FOMC) a avere sul tavolo due rialzi dei tassi di cinquanta punti bases per i prossimi due incontri.

“C’è un ampio sostegno al FOMC per aumenti dei tassi di 50 punti base nei prossimi due incontri”ha assicurato il banchiere centrale in un evento del ‘Wall Street Journal’, il quale ha indicato che le condizioni finanziarie “si sono alquanto inasprite” e che, quindi, “I continui rialzi dei tassi di interesse sono appropriati”. “Stiamo aumentando rapidamente i tassi a un livello più normale”, ha sottolineato.

Allo stesso modo, il banchiere centrale lo ha riconosciuto “Con il senno di poi, sarebbe stato meglio aumentare i tassi prima” del primo aumento dell’anno a marzo e che “il punto neutro non è necessariamente un punto di sosta”. “Se dobbiamo andare oltre la neutralità, non esiteremo”ha condannato.

Powell ha sottolineato ancora una volta l’impegno della Federal Reserve a ridurre l’inflazione e ha sottolineato che non solo l’hanno fatto “gli strumenti e la decisione” per ridurre questi livelli fino a raggiungere “in linea con l’obiettivo” del 2%ma lo ha avvertito “Se non vediamo l’inflazione scendere, dovremo agire in modo più aggressivo”. “L’economia statunitense è ben posizionata per resistere a una politica più rigida”, ha aggiunto, pur affermando che “sarà difficile controllare l’inflazione” e che la necessità di raggiungerlo è “imperativo”.

“Il raggiungimento della stabilità dei prezzi è una necessità incondizionata”ha sottolineato il presidente della Fed, che ritiene che esistano “diversi modi praticabili per ottenere un atterraggio morbido” dell’economia statunitense. Tutto sommato, “il ripristino della stabilità dei prezzi potrebbe essere doloroso” e per questo Powell ha sottolineato che “la crescita deve essere frenata per ottenere un atterraggio morbido”.

In questo senso, lo ha indicato il leader della Federal Reserve “Serve una crescita che scenda da questi alti livelli” e che “l’offerta ha l’opportunità di recuperare”. “I salari crescono a un tasso non compatibile con l’inflazione al 2%”ha affermato Powell, che ha assicurato che non stanno “definendo la politica con l’aspettativa che ci sarà un sollievo dal lato dell’offerta”.

Allo stesso modo, il presidente della Fed lo ha indicato “è possibile” che il tasso di disoccupazione sia aumentato” e che “in questo momento, sembra che il tasso naturale sia ben al di sopra del 3,6%”. Powell ha assicurato che vorrebbe vedere un mercato del lavoro “più equilibrato” e che il tasso di disoccupazione si sposterà “dove deve essere”.

IN LINEA CON IL BULLARD ‘HAWK’

Il presidente della Federal Reserve (Fed) di Saint Louis, Giacomo Bullarduno dei ‘falchi’ della banca centrale statunitense, ha assicurato che la Fed lo sia in grado di aumentare i tassi di interesse di 50 punti base durante i prossimi incontri.

“Sembra che siamo sulla strada per 50 punti base nei prossimi incontri”, ha detto Bullard, che ha indicato di sperare che il forte mercato del lavoro statunitense mantiene la spesa dei consumatori a un livello “sano”. durante tutto l’anno, anche se la situazione in Europa Y Cina pone dei rischi per le prospettive economiche del paese nordamericano.

Allo stesso modo, Bullard ha sottolineato che la banca centrale vuole comunicare i suoi piani al pubblico e ai mercati “in modo trasparente e con il minor disturbo possibile”.

Il mese scorso, il banchiere ha affermato che la Fed non era così indietro rispetto alla curva come si potrebbe pensare e ha osservato che i tassi dovrebbero salire al 3,5% a causa dell’elevata inflazione.