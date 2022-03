Powell (Fed): “Le misure aiuteranno l’inflazione a raggiungere il 2% nei prossimi 3 anni”

Girolamo Powellpresidente della Riserva Federale degli Stati Uniti (Fed)ritiene che le misure proposte dalla banca centrale saranno di aiuto l’inflazione si avvicina al 2% nei prossimi 3 annicome spiegato in un discorso pronunciato alla conferenza annuale della National Association for Business Economics (NABE).

“Le nostre proiezioni non sono un piano fisso, ma piuttosto una sintesi di ciò che i partecipanti al FOMC (Federal Open Market Committee) vedono come il caso più probabile per il futuro. Gli eventi delle ultime quattro settimane ci ricordano che, in tempi tumultuosi, lo quello che sembra lo scenario più probabile può cambiare molto rapidamentepoiché riflettono solo un momento e possono diventare rapidamente obsoleti in momenti come questi quando gli eventi si svolgono rapidamente”, ha affermato Powell.

Va ricordato che questo stesso marzo, La Fed ha alzato i tassi di 25 punti base.allo 0,25%-0,50%, in linea con le aspettative e per la prima volta da dicembre 2018. “L’inflazione rimane elevata, riflettendo gli squilibri dell’offerta e della domanda legati alla pandemia, picchi energetici più elevati e pressioni sui prezzi più ampie”, ha affermato l’agenzia a il tempo.

“La proiezione mediana che ha accompagnato l’aumento del tasso di 25 punti base della scorsa settimana mostra il tasso dei fondi federali nel 1,9% alla fine di quest’anno (contro lo 0,9% in precedenza, il che implicherebbe sei aumenti aggiuntivi) e superando il suo valore normale a lungo termine stimato nel 2023″, ha ricordato Powell, sottolineando che “con l’evolversi delle prospettive, adegueremo la politica secondo necessità per garantire un ritorno alla stabilità dei prezzi con un mercato del lavoro solido. Allo stesso modo, ha ribadito che “il Comitato spera di iniziare ridurre le dimensioni del nostro bilancio in una riunione imminente”.

“Nelle proiezioni dei partecipanti al FOMC che ho appena descritto, l’economia raggiunge un atterraggio morbido, con l’inflazione in calo e la disoccupazione stabile. La crescita rallenta poiché la rapida crescita delle prime fasi della riapertura si attenua, gli effetti del sostegno fiscale diminuiscono e la politica monetaria viene ritirata.

RUSSIA, UCRAINA E LA CRISI DEL PETROLIO

D’altra parte, Powell ha valutato le possibili conseguenze che L’invasione russa dell’Ucraina nell’economia e nella politica monetaria degli Stati Uniti, che ha definito “incerta”. “La Russia è uno dei maggiori produttori di materie prime al mondo e anche l’Ucraina. Non vi sono esperienze recenti di significative perturbazioni del mercato in una così ampia gamma di prodotti di base”, ha indicato il banchiere centrale.

Il presidente della Fed ha manifestato anche il timore di un rallentamento dell’economia estera e delle perturbazioni che questa avrebbe nella filiera, “che genererebbero effetti indiretti sull’economia statunitense”.

Di l’aumento del prezzo del petrolio, Powell ritiene che gli Stati Uniti siano “molto meglio situati” rispetto alla crisi degli anni ’70, essendo “il più grande produttore mondiale” e avendo un’economia “molto meno intensiva di petrolio”. “Oggi, un aumento del prezzo del petrolio ha effetti contrastanti sull’economiain quanto riduce il reddito reale delle famiglie e, quindi, la domanda, ma aumenta nel tempo gli investimenti nelle trivellazioni e avvantaggia le aree petrolifere in generale”, ha sottolineato.

“Va notato che oggi l’economia è molto forte e è ben posizionato per gestire una politica monetaria più restrittiva”, ha condannato Powell.