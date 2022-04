Powell (Fed): “In programma un rialzo dei tassi di 50 punti base a maggio”

Il presidente del Riserva Federale (Fed), Girolamo Powelllo ha indicato un aumento del tasso di 50 punti base alla riunione di maggio della banca centrale statunitense “È sul tavolo”da quando è “essenziale” per riportare l’inflazione al livello del 2%..

“Secondo me è opportuno muoversi un po’ più velocemente (alzare i tassi di interesse). Direi che nella riunione di maggio sarà in programma un rialzo dei tassi di 50 punti base”, ha affermato il banchiere centrale in una tavola rotonda organizzata dalla Fondo Monetario Internazionale (FMI) in cui ha assicurato che la Fed “è molto concentrata sull’abbassamento dell’inflazione al target del 2% e utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per avere un atterraggio morbido”.

Al loro ultimo incontro, La Fed ha alzato i tassi di 25 punti base. e prevedeva altri sei aumenti per il resto dell’anno. Da allora, ai funzionari piace James Bullard (Fed St. Louis) o Lael Brainard (governatore della Fed) hanno mostrato la loro predisposizione a rialzi dei tassi più aggressivi, come hanno registrato Verbale della riunione di marzo. Inoltre, il libro beige della Fedche è stato aggiornato mercoledì, lo riconosce le pressioni inflazionistiche restano elevate e quello le aziende continuano a trasferire i costi in aumento sui consumatori.

“Il nostro obiettivo è utilizzare i nostri strumenti in modo tale domanda e offerta sono tornate in sincroniain modo che l’inflazione scenda e farlo senza un rallentamento equivalente a una recessione. Non credo che sentirai nessuno alla Fed dire che sarà semplice o facile: sarà una grande sfida e faremo tutto il possibile per raggiungerla”, ha assicurato Powell, che ha descritto come “assolutamente essenziale” per ripristinare la stabilità dei prezzi poiché “le economie non funzionano senza la stabilità dei prezzi”.

Allo stesso modo, il banchiere centrale lo ha indicato “non contiamo” sul “vero picco di inflazione registrato a marzo”. “Alzeremo davvero i tassi e raggiungeremo rapidamente livelli più neutri e poi più stretti se ciò si rivelerà appropriato una volta arrivati”, ha aggiunto.

Va ricordato che i funzionari della Fed hanno deciso a marzo ridurre il saldo della banca centrale di 95.000 milioni al mese. Il bilancio della banca centrale statunitense ammonta a circa 9 trilioni di dollari ed è composto principalmente da Treasury e titoli garantiti da ipoteca.

Allo stesso modo, Powell ha sottolineato che, a parte l’inflazione, l’economia statunitense è “molto forte” e ha evidenziato il mercato del lavoro della più grande economia mondiale come “estremamente e storicamente teso”.

D’altra parte, in una precedente apparizione video questo giovedì, il presidente della Fed ha elogiato la prestazione dell’ex presidente Paolo Volcker per il suo controllo dell’inflazione negli anni ’80. “Doveva combattere su due fronti: uccidere, come lo chiamava lui, il “drago inflazionistico” e smantellare la convinzione pubblica che l’inflazione elevata fosse un fatto sfortunato ma immutabile”, ha spiegato Powell, sottolineando che “Volcker sapeva che per sanare l’economia e domare l’inflazione doveva mantenere la rotta”. La Fed di Volcker finito per portare i tassi di interesse al 20%mentre ora sono in un intervallo compreso tra 0,25% e 0,50%.