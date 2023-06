Potrebbero essere di Zara: Primark presenta questi sandali con tacco che sono una follia.

La nuova collezione Primark per la primavera e l’estate è una delle più belle che abbiamo visto in molto tempo. Inoltre, con l’apertura del negozio online, inserendo la taglia e il codice postale, possiamo verificare la disponibilità dei capi di abbigliamento e delle scarpe nel nostro negozio più vicino. Uno dei pezzi che ci ha sorpreso di più sono questi sandali con il tacco che potrebbero benissimo essere di Zara per il loro stile ed eleganza. La cosa migliore? Costano meno di 20 euro.

I nuovi sandali con tacco di Primark

In colore bianco avorio e con un tacco largo effetto legno, sono sandali ideali per esprimere eleganza e stile. Puoi indossarli sia con un completo giacca e pantalone con una camicia per andare in ufficio, sia con un vestito mini per mostrare gambe infinite in un look serale.

Proprio il bianco è uno dei colori tendenza della stagione. Sebbene diventi sempre protagonista delle collezioni di moda con l’arrivo del bel tempo, quest’anno è diventata la tendenza più virale. Gli esperti di moda adorano il look total white e ora anche tu puoi sfoggiarlo abbinando i sandali di Primark con un vestito bianco.

Un’altra tendenza virale è il tessuto denim. In primavera puoi abbinare i sandali con un pantalone in stile flare e una camicia o un top. Quando arriverà l’estate e farà più caldo, puoi osare con un vestito in jeans stile camicia e, per completare il look, una borsa di iuta o di rafia.

Oltre ai look per il giorno, questi sandali con tacco sono favolosi per le occasioni speciali, come un battesimo, una comunione o una festa. Il tacco largo è molto più comodo del classico a spillo perché distribuisce il peso del corpo in modo più equo, quindi non dovrai preoccuparti del dolore ai piedi. Scegli un abito lungo o midi e sarai stupenda.

Primark ha centrato il bersaglio con questi sandali. Sicuramente diventeranno uno dei capi chiave della nuova collezione per i mesi caldi. Comodi ed eleganti, sono un ottimo prezzo nei negozi della catena, solo 18 euro, dalle taglie 36 alla 41.

Se stai cercando dei sandali con tacco per la primavera e l’estate, questi sono perfetti per te.

