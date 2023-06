Potenzia il fascino della tua casa con questi 2 elementi di Ikea.

Spesso ci è stato ripetuto e abbiamo imparato che i dettagli fanno la differenza. Questo può essere fatto in molti aspetti della nostra vita, e per quanto riguarda il nostro lato più personale, ancora di più. Ci riferiamo a dimostrarlo con aspetti per il giorno dopo come è la nostra casa. E naturalmente, per essa non c’è niente di meglio che farlo con le disposizioni che abbiamo all’interno di vetrine come quella di Ikea, il negozio di riferimento.

Sì, sappiamo che Ikea è un luogo in cui possiamo sempre ottenere il meglio e in modo diverso da quello che è comunemente trovato in altri tipi di negozi più convenzionali, ad esempio. Ciò ci mette a disposizione pezzi ed elementi di estetica molto originale con i quali ravvivare un ambiente che ha bisogno di una mano nuova, un cambiamento (grande o piccolo, a seconda di come si guarda). Per questo ci siamo avvicinati per queste due idee.

Ikea cambia l’aspetto della tua casa nel modo più semplice e originale

Come tale, quello che sappiamo è che Ikea si distingue nel settore dell’arredamento e della casa per l’accessibilità dei suoi prodotti, i suoi design e il suo continuo miglioramento per offrire comfort ai suoi clienti, qualcosa che abbiamo a disposizione direttamente con alcune proposte che ci sono piaciute molto. Infatti, fin dai suoi inizi cercano soluzioni efficienti per le esigenze domestiche, dai mobili ottimizzati alle unità modulari.

Vetrina Ikea originale

Nel miglior senso, e nel modo migliore per le nostre intenzioni, ciò che abbiamo apprezzato molto è che, a partire da questo tipo di mobili, la sua crescita l’ha portata ad essere uno dei giganti nel settore dei mobili, sia nella produzione che nel design degli stessi. Così, Ikea offre mobili semplici, funzionali e stilizzati. Il miglior esempio è rappresentato da una vetrina, il modello Rudsta, che ha un prezzo di 180 euro.

La vetrina Rudsta Ikea con cui arredare il tuo salotto in modo elegante e stiloso

Quindi, possiamo dire che nel progettare l’arredamento di una casa le regole sono cambiate, permettendoci di avere pezzi più versatili e stili più eclettici. Come le fusioni di stile hanno successo, anche Ikea è riuscita a farlo e a esemplificarlo nel modo più favorevole possibile, e per questo contiamo su uno dei nuovi mobili della catena svedese. Si tratta, come vedi nell’immagine, di una vetrina molto originale e stilosa per il salotto o la sala da pranzo.

Vetrina Rudsta Ikea

Un pezzo che, anche se sembra progettato per una stanza specifica, si adatterà perfettamente in ogni angolo della tua casa. Stiamo parlando del modello Rudsta in acciaio, una vetrina con vetri che, grazie all’inclusione di un sistema per organizzare i cavi, puoi anche installare l’illuminazione. Verso questo, questo è un mobile che ti permette di conservare le tue cose in sicurezza chiudendo l’armadio con un lucchetto. Perfetto per sala da pranzo o salotto, le sue dimensioni sono di 80x37x120 cm.

La lampada da tavolo Solkint Ikea in vetro lucido per un’atmosfera accogliente

Una casa senza lampade o oggetti di illuminazione sarà sempre più povera, è così. Indipendentemente che sia un appartamento con vista mare, una casa con buona luce esterna o un luogo più buio, avere diverse proposte illuminate e decorative è qualcosa che darà un valore aggiunto al tuo ambiente, soprattutto perché sono quelle che creano un’atmosfera calda e un luogo molto più accogliente. La prova è nella lampada Solkint di Ikea.

Lampada da tavolo Solkint Ikea

La stessa che vedi nell’immagine è una lampada da tavolo dallo stile molto differenziato da quello che comunemente vediamo grazie a un design bello e una struttura più vintage. In questo caso è da tavolo, ma c’è anche quella a sospensione. Come piccoli gioielli in ottone lucido e vetro grigio trasparente, questo pezzo di illuminazione di Ikea diffonde una luce ambientale morbida che crea ombre emozionanti in ogni angolo. Il suo prezzo è di 20 euro.