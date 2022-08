Possono farti pagare il pane e uno spuntino in un ristorante se non l’hai ordinato? La legge è chiara su questo

Alcuni ristoranti hanno la tradizione di offrire pane e stuzzichini ai commensali prima che arrivino i piatti che hanno ordinato. Ma,possono addebitarli anche se non espressamente richiesto?

Tutto dipende se il ristorante lo comunica o meno e se i commensali commentano che non lo vogliono. Secondo l’ordinanza del 29 giugno 1978 sulla modifica dei menu e delle lettere nei ristoranti e nelle caffetterie, è legale che fanno pagare il pane in un ristorante purché sia ​​indicato e il cliente ne sia a conoscenza. La stessa cosa accade nei bar. Inoltre, il prezzo del pane dovrebbe essere compreso nel menu del giorno o della casa. Ma è legale al 100% addebitare qualcosa che è stato consumato.

E se non volessi pagarlo?

sì puoi evitare di pagare l’antipastoma deve comunicare subito dopo che arriva al tavolo. Così, il rifiuto dell’antipasto viene spiegato direttamente al cameriere o alla cameriera, in modo che possano rimuoverlo in tempo. In caso contrario, lo stabilimento sarà pienamente autorizzato a ritirarlo.

Allo stesso modo, per evitare problemi o incomprensioni, l’opzione migliore sarebbe per lo stabilimento ti chiederà in anticipo se vuoi il pane o meno e che sia indicato se ha un costo aggiuntivo.

Pertanto, pagare per il pane in un ristorante non è illegale finché comunichi il suo costo o compare nel listino prezzi del menu. Se un cliente comunica di non volerlo, deve essere rimosso dal tavolo e non addebitato.