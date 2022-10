Possibili candidati per sostituire Steven Gerrard all’Aston Villa: Mauricio Pochettino, Ruben Amorim tra le opzioni

Giovedì Steven Gerrard è andato allo scontro di Premier League dell’Aston Villa in trasferta al Fulham sapendo che aveva bisogno di quattro o sei punti da quella partita e dal Brentford in casa domenica prossima per mantenere il suo lavoro. Appena un’ora dopo la conferma della miserabile sconfitta per 3-0 al Craven Cottage, il club ha rilasciato la più breve delle dichiarazioni ufficiali per confermare l’espulsione dell’ex nazionale inglese.

“L’Aston Villa Football Club può confermare che l’allenatore Steven Gerrard ha lasciato il club con effetto immediato”, si legge nel comunicato. “Un portavoce del club ha detto: ‘Vorremmo ringraziare Steven per il suo duro lavoro e impegno e gli auguriamo ogni bene per il futuro'”.

“Il Consiglio è giunto a questa decisione dopo una valutazione completa dei risultati e delle prestazioni nel corso dell’anno solare”, ha aggiunto il CEO Christian Purslow la mattina successiva dopo la conferma che l’intero staff dietro le quinte di Gerrard se ne è andato con lui. “Quando abbiamo nominato Steven era chiaro che ci eravamo prefissati un obiettivo di miglioramento continuo, ma che non è stato raggiunto nonostante i migliori sforzi di tutti e riteniamo che sia giunto il momento di apportare questi cambiamenti ora. Il processo di nomina di un nuovo Head Coach è in corso e aggiorneremo i sostenitori il prima possibile”.

Gerrard lascia Villa al 17° posto con solo due vittorie e tre pareggi in 11 partite finora, nonostante una squadra di talento che la leggenda del Liverpool aveva ricevuto un notevole sostegno per costruire. I campioni brasiliani Philippe Coutinho e Diego Carlos, così come i francesi Boubacar Kamara e Lucas Digne, sono stati tutti attratti a Villa Park sin dalla nomina di Gerrard.

I Villans, campioni d’Europa 1982 e sette volte vincitori della massima serie inglese, nonché sette volte FA Cup e cinque volte Coppa di Lega, sono storicamente grandi: un vero gigante addormentato. Sotto la proprietà congiunta di Nassef Sawiris e Wes Edens, l’ambizione è forte e c’è il desiderio di riportare Villa al suo antico status e di vincere la prima grande argenteria del 21° secolo.

Tuttavia, anche solo per sognare una svolta del genere, ci deve essere l’accettazione del fatto che Gerrard abbia lasciato questa squadra di Villa sull’orlo di una battaglia per la retrocessione. Chiunque prenda il posto caldo B6 dopo deve essere in grado di capovolgere immediatamente le sorti della squadra di Second City prima di mirare a cose più grandi con un gruppo di giocatori che a malapena sfrutta il loro potenziale.

Esaminiamo i principali candidati.

1. Maurizio Pochettino

Sebbene alcuni rapporti suggeriscono che è improbabile che la mossa per Pochettino si sviluppi, rimane il favorito per essere contattato da Villa per sostituire Gerrard con l’argentino disoccupato da quando ha lasciato il Paris Saint-Germain quest’estate. Il suo ritorno al Parc des Princes non ha funzionato come previsto nonostante alla fine abbia aggiunto il successo in campionato e coppa al suo curriculum con le vittorie in Ligue 1 e Coupe de France.

A Parigi, quello era il minimo indispensabile e Pochettino ora si ritrova a fare affidamento sui suoi successi passati con il Tottenham Hotspur piuttosto che sui suoi exploit francesi. Il Siviglia era già pubblicizzato come una potenziale destinazione mentre si tenevano colloqui infruttuosi con l’OGC Nice, e la sensazione è che l’ex allenatore del Southampton sarebbe più adatto a un ritorno in Premier League.

Al momento non è chiaro se Pochettino veda effettivamente del potenziale nella situazione attuale di Villa o stia semplicemente aspettando l’apertura di un incarico più prestigioso. Tuttavia, Sawiris ed Edens sono determinati a ottenere un manager di alta qualità e sono disposti a pagare le somme di denaro necessarie per ottenere questo tipo di boss di calibro e poi a sostenerli nel mercato di trasferimento questo inverno e la prossima estate.

Ci sono domande sul tipo di squadra che Pochettino erediterebbe e su come non si adatti al profilo che ha visto l’uomo di Murphy avere successo in passato, ma non c’è dubbio che il raccolto attuale di Villa sia di gran lunga migliore di quello che stanno mostrando. Inoltre, in termini di esperienza e track record in Premier League, sembra essere la persona ideale.

2. Thomas Tuchel

L’ex allenatore del Chelsea Thomas Tuchel rimane disponibile dopo che i Blues lo hanno sostituito con Graham Potter di Brighton e Hove Albion dopo un inizio di stagione difficile. Il tecnico tedesco è stato collegato alla posizione di Julian Nagelsmann al Bayern Monaco e ha rifiutato il Bayer Leverkusen prima della nomina di Xabi Alonso.

Vincitore della UEFA Champions League con il Chelsea e finalista battuto con il PSG, Tuchel potrebbe sembrare fuori dalla portata di Villa data la sua attuale mediocrità. Tuttavia, è anche il tipo di mossa ambiziosa che potrebbe finalmente aiutare il club a ristabilirsi come una forza della Premier League con un boss che potrebbe sentire di avere ancora un punto o due da dimostrare al gioco inglese.

3. Tommaso Franco

Il primo incarico manageriale di Villa sotto la sorveglianza di Sawiris ed Edens è stato quello di prendere l’allora capo del Brentford e fan dell’infanzia Dean Smith come sostituto di Steve Bruce mentre era ancora nel campionato. Smith ha ideato il ritorno nella massima serie dei Villan mentre il suo sostituto Thomas Frank ha seguito l’esempio con i Bees.

Smith è tornato in seconda divisione con il Norwich City, mentre Frank ha il Brentford nella metà superiore della Premier League dopo un’impressionante stagione di debutto. Potrebbe Villa tentare una ripetizione della storia per attirare l’altissimo stratega danese a Birmingham con la promessa di fondi significativi per far rivivere questo gigante dormiente? Gli uomini di Frank saranno i visitatori questa domenica.

4. Unai Emery



L’ex tecnico dell’Arsenal Unai Emery è stata la prima scelta del Newcastle United per sostituire Bruce una volta completata l’acquisizione dell’Arabia Saudita, ma lo spagnolo è rimasto al Villarreal CF dopo il successo in UEFA Europa League ed è stato un pacchetto a sorpresa nella Champions League della scorsa stagione. C’è la sensazione che Emery abbia degli affari in sospeso in Inghilterra dopo il suo incantesimo Gunners ed è anche un altro ex nome del PSG.

5. Ruben Amorim

Il boss dello Sporting CP Ruben Amorim è un’opzione interessante che è stata avvicinata dal Wolverhampton Wanderers e ora da Villa. Il titolo del tattico portoghese è in aumento dopo il successo in campionato e doppia coppa con i Leoes e si ha la sensazione che il 37enne finirà prima o poi in Premier League. La domanda è: vuole rischiare le sue possibilità di essere preso di mira da una squadra in una posizione attuale migliore di quella che troverebbe a Villa Park?

6. Rafa Benitez

Nonostante vanti un lungo curriculum, l’ultimo incarico di Rafa Benitez in Premier League con l’Everton ha lasciato molto a desiderare e c’è la sensazione crescente che ora sia l’uomo di ieri. I Toffees hanno anche dimostrato con Carlo Ancelotti che i big e la grande esperienza non sempre garantiscono un biglietto nell’elite quindi una mossa per il tattico spagnolo sarebbe una sorpresa.

7. Sean Dyche

Dopo 10 anni con Burnley, Sean Dyche dovrebbe tornare in panchina inglese ad un certo punto di questa stagione. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che sarà di Villa, dato quanto fosse diversa la sua missione con i Clarets rispetto a quella che lo avrebbe aspettato con i Villans. Il 51enne potrebbe essere il miglior candidato per allontanare questa squadra dalla retrocessione, ma poi? Dyche non ha esperienza con club di statura simile al Villa, per non parlare di quelli con le stesse ambizioni che possiedono gli attuali proprietari.

8. André Villas-Boas

Disponibile dopo un po’ di riposo dopo la sua più recente avventura con l’Olympique de Marseille, Andre Villas-Boas è un nome che ha iniziato a circolare tra i recenti posti vacanti. Ex boss del Chelsea e degli Spurs, il portoghese potrebbe pensare di avere l’energia e l’esperienza per intraprendere una nuova avventura in Premier League, ma il suo record suggerisce una capacità di resistenza limitata nonostante i risultati a breve termine.