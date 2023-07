Porta un effetto più naturale al tuo terrazzo con questo prodotto Lidl a prezzo scontato disponibile in questo momento.

Con l’arrivo della bella stagione che sta iniziando a farsi vedere, hai voglia di dare una rinfrescata al tuo spazio esterno decorando o ridisegnando la tua terrazza. Ti capiamo! Con l’inizio della primavera e le giornate molto soleggiate, lo spazio esterno diventa la stanza principale della tua casa. È infatti all’aperto che si godono magnifiche colazioni con il sorgere del sole o si trascorrono aperitivi in famiglia o con gli amici. Per goderti la tua meravigliosa terrazza dallo stile naturale, abbiamo trovato il prodotto ideale firmato Lidl.

Lidl: il re dello sconto

L’insegna tedesca si è imposta come leader nel mercato degli sconti.

Lo sconto è di moda

Prima dell’arrivo dei discount tedeschi come Lidl o Aldi, consumare prodotti di marche scontate era piuttosto svalutato in Francia. Infatti, la maggior parte dei consumatori di queste marche, come ad esempio Netto, evitano di dire che erano abituati a comprare i loro prodotti. Questo era prima dell’arrivo sul mercato francese dei discount tedeschi, e soprattutto di Lidl, che in poco tempo è diventato uno dei preferiti dai francesi. Infatti, il 90% dei francesi afferma di fare regolarmente la spesa da Lidl per ogni tipo di prodotto.

Un’eccellente qualità e prodotti innovativi

Il punto di forza di Lidl è quello di offrire prodotti sempre di eccellente qualità, che sono riusciti a fidelizzare un’ampia clientela. Inoltre, lontano dal riposarsi sugli allori, il marchio si impegna a proporre ai suoi clienti prodotti, oggetti o accessori sempre più innovativi, si pensi ad esempio a:

Prodotti alimentari

Strumenti per il giardinaggio della linea Parkside, molto efficaci e facili da usare

Prodotti tecnologici all’avanguardia

Prodotti di trucco di eccellente qualità e molto efficaci

Prezzi sempre imbattibili

Oltre a un’eccellente qualità e a prodotti tanto vari quanto innovativi, l’insegna tedesca è riuscita a mantenere i suoi prezzi molto bassi e ha onorato il suo nome di marca scontata. Un valore aggiunto molto importante in un periodo di forte inflazione.

Un nuovo prodotto per il tuo spazio esterno

Lidl colpisce forte con questo prodotto decorativo per la tua terrazza.

Un punto di riferimento per la decorazione esterna

Il marchio Lidl non è alle prime armi con prodotti di decorazione per lo spazio esterno. Infatti, l’insegna ha già lanciato numerosi oggetti e accessori per la decorazione esterna che hanno conquistato numerosi consumatori. Si pensi, ad esempio, alle magnifiche ghirlande o illuminazioni recentemente messe in vendita.

Perfette per dare un tocco caldo alla tua terrazza.

Un nuovo prodotto per incantare la tua terrazza

Questo nuovo prodotto venduto da Lidl è un tappeto in erba sintetica per dare un’aria naturalistica alla tua terrazza. Per questo accessorio esterno, il costo è di soli 9,90 euro, a quel prezzo ne vale la pena! Già molti clienti sono conquistati: