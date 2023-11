La poltrona Blasco di Zara Home è in offerta a €479,20

Avere diverse opzioni di seduta in casa è essenziale, sia per le persone che vi abitano sia per i visitatori che possono arrivare in qualsiasi momento, oltre al fatto che una seduta può svolgere un ruolo decorativo molto importante. Oggi vi mostriamo la poltrona Blasco di Zara Home.

Zara Home ha in catalogo una varietà molto interessante di mobili di design alla moda tra i quali potete scegliere quello più adatto a voi in ogni caso, sempre con la garanzia di ciò che questo marchio rappresenta e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il negozio galiziano, che appartiene al gruppo Inditex, è uno dei negozi di decorazione di maggior successo a livello nazionale e internazionale.

La poltrona Blasco di Zara Home in forte sconto

Questa poltrona di Blasco è una bellissima poltrona in rovere realizzata in collaborazione con l’azienda Blasco, specializzata in mobili imbottiti, con un design che vi farà innamorare a prima vista e che trasformerà qualsiasi spazio in uno spazio di design degno delle migliori riviste di arredamento.

Attualmente ha un grande sconto che vi permetterà di risparmiare 80 euro al momento dell’acquisto, con un prezzo finale di €479,20.

Molto stile e un tocco di naturalezza

Questa poltrona di Zara Home è imbottita in colore naturale e dotata di braccioli in rovere massiccio trattati con cera opaca per una finitura più bella, resistente e duratura.

Alta 75 cm, larga 63 cm e profonda 78 cm, la poltrona ha un peso di 17,5 kg ed è realizzata in legno di quercia al 100% per la struttura e in lino al 100% per il rivestimento, mentre l’imbottitura è in poliuretano al 100%.

È importante mantenere questa poltrona di Zara Home sempre nelle migliori condizioni: si consiglia di evitare la luce solare diretta o la vicinanza a fonti di calore, come ad esempio un termosifone. Inoltre, è bene tenerla al riparo dalla pioggia e non sedersi su di essa con i vestiti bagnati. Per pulirla, è sufficiente passare un panno asciutto sulla struttura e aspirare il rivestimento con un aspirapolvere.

Se desideri essere informato su altre offerte come questa, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!

4/5 - (7 votes)