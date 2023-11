Le polpette di pollo e prosciutto in salsa di patate dolci e funghi sono emblematiche della cucina mediterranea. In quest’area del mondo, diverse varietà di patate sono spesso utilizzate come guarnizione e per aggiungere robustezza a stufati e salse.

Anche il consumo di carne di pollo è diffuso fin dall’antichità. È noto che questo animale è stato uno dei primi a essere addomesticati dall’uomo. Al giorno d’oggi, sono in atto severi controlli sanitari per garantire un consumo sicuro, soprattutto in Italia.

Queste polpette di pollo e prosciutto in salsa di patate dolci e funghi sono pronte in un attimo. Si consiglia di utilizzare ingredienti freschi e di scegliere il petto di pollo per la macinatura, poiché è più morbida e magra. Se la patata dolce non è disponibile, si può utilizzare la patata gialla e aggiungere una piccola quantità di zucchero per ottenere la salsa.

La carne di pollo è una proteina di alto valore nutrizionale. Questo perché contiene aminoacidi importanti per il funzionamento dell’organismo come la lisina, la metionina e la treonina, tra gli altri. È anche ricco di vitamine del gruppo B e povero di grassi… Continuate a leggere per scoprire come preparare questo piatto!

Ingredienti per le polpette di pollo e prosciutto in salsa di patate dolci e funghi:

Per le polpette: