Poggiatesta Bestway spa a soli 32,99€: rilassatevi con stile e comfort nel vostro Lidl di fiducia!

Scoprite il comfort ottimale con questi 2 poggiatesta morbidi, ideali per rilassare testa e collo nei vostri momenti di relax in SPA. Realizzati in schiuma PU, sono impermeabili, resistenti alle sostanze chimiche e compatibili con la maggior parte dei modelli Lay-Z-SPA®. Facili da pulire, misurano 25×19,5×17,5 cm e pesano solo 4,1 kg, al prezzo di 32,99 €.

Immergiti in un momento di puro relax con i nuovi accessori per la tua Lay-Z-SPA® firmati Lidl. Il set di due poggiatesta morbide si adatta a tutti i modelli Lay-Z-SPA® (tranne Monaco, Helsinki e Vancouver) e offre un’esperienza di comfort impareggiabile. Ora vediamo nel dettaglio perché questi accessori sono perfetti per il tuo angolo di relax.

Poggiatesta confortevoli: rilassati con Lay-Z-SPA

Scopri le caratteristiche delle due morbide poggiatesta pensate per garantire il massimo relax a testa e collo. Perfette per tutti i modelli Lay-Z-SPA®, queste poggiatesta sono realizzate in schiuma PU e risultano estremamente confortevoli. Grazie all’ergonomia e alla morbidezza, potrai concederti un momento di benessere e rilassamento totale.

Materiali di qualità: schiuma PU impermeabile

Realizzato in schiuma poliuretana, un materiale 100% impermeabile e resistente alle sostanze chimiche, le poggiatesta Lay-Z-SPA sono pensate per durare nel tempo. Questo materiale di alta qualità garantisce una lunga durata del prodotto e una resistenza all’usura e agli agenti atmosferici. Il design impermeabile lo rende ideale per il tuo angolo benessere all’aperto.

Prezzo accessibile e facile manutenzione

A soli 32,99 €, questi comodi accessori per la tua Lay-Z-SPA sono facili da pulire e leggeri, con un peso di circa 4,1 kg. La loro manutenzione è semplice e veloce, permettendoti di avere sempre un ambiente pulito e igienico.

Facilità di pulizia grazie al materiale impermeabile

Leggerezza e maneggevolezza garantite dal peso ridotto

In conclusione, il set di due poggiatesta per Lay-Z-SPA® è un accessorio indispensabile per chi desidera trascorrere momenti di relax nel comfort della propria casa. Le caratteristiche di questi prodotti, come la schiuma poliuretana impermeabile e resistente, il design accogliente e la facilità di pulizia, ne fanno un investimento intelligente per il tuo benessere. A un prezzo accessibile di solo 32,99 €, potrai migliorare la tua esperienza di relax con gli accessori Lidl per la tua Lay-Z-SPA®.

4.2/5 - (10 votes)