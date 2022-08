Plzen vs Qarabag quote, scelte, come guardare, live streaming: 23 agosto 2022 pronostici UEFA Champions League

Nella prima tappa del Viktoria Plzen turno di playoff partita di qualificazione alla UEFA Champions League contro Qarabag, il difensore Lukas Hejda ha preso il quarto cartellino giallo in cinque partite. La prenotazione significa che sarà sospeso per la gara di ritorno tra i due su Paramount+ martedì. Plzen si è seduto principalmente nel suo terzo campo ed è sopravvissuto a un pareggio a reti inviolate, ma nella rivincita sarà senza uno dei suoi difensori titolari. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio dalla Doosan Arena di Plzen, in Repubblica Ceca, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Plzen vs Qarabag elencano Plzen come il favorito +111 (rischiare $ 100 per vincere $ 111) sulla linea di 90 minuti. Qarabag è il perdente di +270 e un pareggio ha un prezzo di +225. La partita di martedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare Plzen contro Qarabag

Data Plzen vs Qarabag: martedì 23 agosto

Ora di Plzen vs Qarabag: 15:00 ET

Plzen vs Qarabag live streaming: Paramount+

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio Jon Eimer. Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. È 204-187-7 nelle sue scelte SportsLine nel 2022, che include una serie di 51-34-1 sulle sue ultime 86 scelte (59,3%) per un profitto di oltre $ 900 per $ 100 scommettitori.

Per Plzen vs Qarabag, Eimer sceglie entrambe le squadre per segnare nella partita per un pagamento di -110. Entrambe le squadre saranno motivate a segnare, poiché l’attacco di Plzen è stato forte per iniziare la stagione e Qarabag non vorrà ritrovarsi ai tempi supplementari o ai rigori in trasferta con tutto in palio. Dopo che nessuna delle due squadre ha segnato all’andata, entrambe hanno qualcosa da dimostrare a se stesse. Nella partita inversa, Qarabag ha creato numerose opportunità da gol, ma non è stato in grado di tirare un pugno in uno dei suoi 12 tiri, mentre Plzen ha preso la decisione in-game di spingere tutte le proprie chips nella partita di martedì dopo un inizio lento.

Eimer crede che Qarabag avesse un solido piano di gioco nel suo attacco l’ultima volta e se riuscirà a replicarlo di nuovo martedì, dovrebbe trovare il fondo della rete. Con Hejda fuori dalla formazione, ci sarà ancora più pressione sulla linea difensiva di Plzen rispetto a prima, ma il Viktoria dovrà essere alla ricerca di contro opportunità per ottenere un gol tutto suo. Le circostanze disperate dovrebbero portare entrambe le squadre a inserirne almeno una mentre combattono per avanzare.

“Qarabag ha effettuato ben 12 tiri con sette in porta e non è stato in grado di trovare un gol in qualche modo”, ha detto Eimer a SportsLine. “Dovremmo aspettarci di vedere lo stesso identico stile di gioco offensivo dagli ospiti in questa gara di ritorno”. Trasmetti la partita ora in streaming qui.

