Playoff del campionato EFL, calendario, risultati, cosa sapere: come guardare, live streaming, orari di inizio

La strada per il gioco più ricco di sport inizia venerdì quando iniziano i playoff del campionato EFL. Mentre Fulham e Bournemouth si sono assicurati la promozione automatica in Premier League grazie al primo e al secondo posto rispettivamente, Luton Town, Huddersfield Town, Sheffield United e Nottingham Forest sono le quattro squadre che giocano per vedere chi sarà l’ultima squadra a salire. . Le semifinali a doppio gioco culmineranno con la finale il 29 maggio.

Lo Sheffield United è stata l’ultima squadra ad essere in Premier League tra quelle rimaste, retrocessa solo la scorsa stagione, mentre il Luton Town è uscito completamente dalle prime quattro divisioni circa un decennio fa. Hanno trascorso alcuni anni fuori prima di tornare in League Two nel 2015 e ora hanno una possibilità in Premier League solo sette stagioni dopo con una notevole inversione di tendenza.

Ecco il programma e cosa sapere:

Programma e come guardare

Tutti i tempi orientali

Semifinali

Venerdì 13 maggio

Luton Town contro Huddersfield Town, 14:45 su ESPN+

Sabato 14 maggio

Sheffield United contro Nottingham Forest, 10:00 su ESPN+

Lunedì 16 maggio

Huddersfield Town contro Luton Town, 14:45 su ESPN+

Martedì 17 maggio

Nottingham Forest contro Sheffield United, 14:45 su ESPN+

Finale

domenica 29 maggio

Sheffield/Nottingham contro Huddersfield/Luton, da definire su ESPN+

Morgan Gibbs-White può andare avanti?

Uno dei motivi per cui lo Sheffield United ha una serie di vittorie consecutive è la prestazione di Morgan Gibbs-White. Gran parte della rosa di Paul Heckingbottom è simile a quella retrocessa dalla Premier League ad eccezione di Gibbs-White che è in prestito dal Wolverhampton. Giocando come numero dieci o seconda punta, ha segnato 11 gol e ne ha assistiti altri nove per finire secondo in squadra dietro a Billy Sharp nel punteggio (Sharp ne ha segnati 14 e sette assistiti). In grado di fornire un forte sbocco davanti a Sander Berge, Oliver Norwood e John Fleck, Gibbs-White è stato un catalizzatore nella stagione dello Sheffield United e dovrà mantenere la sua buona forma in vista dei playoff.

La foresta continua a rotolare

Pensare che questa squadra era più vicina alla zona retrocessione quando Steve Cooper è subentrato dopo essere passato da Chris Houghton. L’hanno davvero acceso. Cooper li ha quasi portati in un posto di promozione automatica, ma saranno contenti di un posto nei playoff e di essere uno dei favoriti per essere promossi in questa stagione. È stato un vero lavoro di squadra sotto Cooper con Brennan Johnson in testa alla linea, ma hanno ottenuto buone prestazioni da giocatori in prestito come James Garner, Keinan Davis e Djed Spence mentre hanno anche rinforzi come Ethan Horvath al posto della rete mentre raccogliere alcune lenzuola pulite.

Huddersfield silenzioso ma efficace

L’Huddersfield è stata una squadra che è volata sotto il radar per tutta la stagione e poi qui sono terzi in campionato. È una situazione simile che li ha portati in Premier League nel 2017, ma dopo la retrocessione nel 2019, ci è voluto del tempo per tornare indietro, saltando dalla metà inferiore del campionato a un posto nei playoff. Danny Ward è il loro capocannoniere con 14 gol, ma anche Harry Toffolo e Sorba Thomas sono stati coinvolti in gol in doppia cifra in questa stagione. I fan della nazionale degli Stati Uniti terranno d’occhio Duane Holmes poiché ha iniziato 26 partite in questa stagione, segnando cinque gol.

Momenti storici per Luton

L’impressionante ascesa di Luton in seconda divisione è piuttosto qualcosa, ma delle squadre che hanno raggiunto i playoff, hanno subito il maggior numero di gol a 55. Anche se non è un numero terribile per gli standard del campionato, sarà una strada difficile per loro competere con alcuni degli attacchi più ampi della lega nei playoff. Con il loro attacco, sai cosa otterrai poiché tutte le strade portano a Elija Adebayo e Harry Cornick, che insieme hanno segnato 28 gol e ne hanno assistiti altri otto.